Наша рецензия

В конце шестидесятых годов в Детройте, городе, где межрасовые проблемы побороли все остальное, разгораются бунты. Вводится комендантский час, и в город съезжаются как полицейские, так и армия. Местные жители тихонько мародерствуют, а стражи правопорядка иногда позволяют себе выйти за рамки дозволенного. Одним из самых страшных моментов тех событий становится ситуация с мотелем, где звучат несколько выстрелов. Из-за этого на место приезжают обеспокоенные военные и полиция. И всеми правдами и…