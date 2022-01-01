Tromso: FILMS FROM THE NORTH, 2017

ГДЕ ТЫ?

Gos Leat Don?

Норвегия, 2016, 8 мин.

Режиссер: Egil Pedersen

В ролях: Tina Elisabeth Susanne Mikalsen, Ingá

Márjá Sarre, Jan Rune Måsø

Маленькая девочка пытается найти способ разобраться в секретах своей собственной семьи… Фильм вдохновлен музыкой норвежского исполнителя MÅSØ, который смешивает электронный бит и традиционный саамский йойк.

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РЕСТРИКТОРАМА

Restriktorama

Норвегия, 2016, 15 мин.

Режиссер: Thor Brenne

В ролях: Mikael Birkkjær, Hege Aga Edelsteen,

Mette Spjelkavik Enoksen, Vegar Hoel

Хейди видит в объективе своей видеокамеры семейную драму: мать постоянно давит на отца. Ситуация накаляется ещё больше, когда становится понятно, что с обустройством летней террасы харизматичный сосед справляется гораздо лучше, чем законный глава семейства.

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КОНТРОЛЬ

Kontroll

Норвегия, 2016, 13 мин.

Режиссер: Henning Rosenlund

В ролях:

Тина хочет контролировать свою жизнь – для этого она начинает снимать себя на камеру. Из этой новой привычки и разыгрывается «Контроль» – сатирическая драма о стремлении юных девушек к совершенству.

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ПРАВДА СЕВЕРА

True North

Норвегия, 2016, 10 мин.

Режиссер: Simen Nyland

Анимационный

Сказочная история любви в декорациях Северо-Норвежского стимпанка. У капитана подводной лодки ломается волшебный компас. Отдав его девушке-механику, капитан обнаруживает, что компас ведет к сокровищу, которое он искал всю жизнь.

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СОВЕРШЕННОЕ ТЕЛО

En Bättre Kropp

Швеция, 2016, 11 мин.

Режиссер: Ragnar Bragason

Документальный

«Что-то такое происходит, когда у тебя есть мускулы. Ты заходишь в комнату и чувствуешь, как все выходят из зоны комфорта. Мне кажется, это заложено в нас природой…». Совершенное тело – документальный фильм, исследующий зависимость человеческого успеха от физической формы, на примере юных атлетов маленького шведского городка.

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ПЁС

Hunden

Норвегия, 2016, 10 мин.

Режиссер: Aleksander Noraas & Hallvard Holmen

Маленькая велосипедистка рассказывает незнакомцу, что его пса пристрелил сосед. Тот решает немедленно расквитаться за смерть своего домашнего питомца.