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Tromso: FILMS FROM THE NORTH Tromso: FILMS FROM THE NORTH
Киноафиша Фильмы Tromso: FILMS FROM THE NORTH

Tromso: FILMS FROM THE NORTH, 2017

2017 / Норвегия / Швеция
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Причины посмотреть О фильме

ГДЕ ТЫ?
Gos Leat Don?
Норвегия, 2016, 8 мин.

Режиссер: Egil Pedersen
В ролях: Tina Elisabeth Susanne Mikalsen, Ingá
Márjá Sarre, Jan Rune Måsø
Маленькая девочка пытается найти способ разобраться в секретах своей собственной семьи… Фильм вдохновлен музыкой норвежского исполнителя MÅSØ, который смешивает электронный бит и традиционный саамский йойк.
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РЕСТРИКТОРАМА
Restriktorama
Норвегия, 2016, 15 мин.

Режиссер: Thor Brenne
В ролях: Mikael Birkkjær, Hege Aga Edelsteen,
Mette Spjelkavik Enoksen, Vegar Hoel
Хейди видит в объективе своей видеокамеры семейную драму: мать постоянно давит на отца. Ситуация накаляется ещё больше, когда становится понятно, что с обустройством летней террасы харизматичный сосед справляется гораздо лучше, чем законный глава семейства.
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КОНТРОЛЬ
Kontroll
Норвегия, 2016, 13 мин.

Режиссер: Henning Rosenlund
В ролях:

Тина хочет контролировать свою жизнь – для этого она начинает снимать себя на камеру. Из этой новой привычки и разыгрывается «Контроль» – сатирическая драма о стремлении юных девушек к совершенству.

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ПРАВДА СЕВЕРА
True North
Норвегия, 2016, 10 мин.
Режиссер: Simen Nyland
Анимационный

Сказочная история любви в декорациях Северо-Норвежского стимпанка. У капитана подводной лодки ломается волшебный компас. Отдав его девушке-механику, капитан обнаруживает, что компас ведет к сокровищу, которое он искал всю жизнь.
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СОВЕРШЕННОЕ ТЕЛО
En Bättre Kropp
Швеция, 2016, 11 мин.

Режиссер: Ragnar Bragason
Документальный

«Что-то такое происходит, когда у тебя есть мускулы. Ты заходишь в комнату и чувствуешь, как все выходят из зоны комфорта. Мне кажется, это заложено в нас природой…». Совершенное тело – документальный фильм, исследующий зависимость человеческого успеха от физической формы, на примере юных атлетов маленького шведского городка.
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ПЁС
Hunden
Норвегия, 2016, 10 мин.

Режиссер: Aleksander Noraas & Hallvard Holmen

Маленькая велосипедистка рассказывает незнакомцу, что его пса пристрелил сосед. Тот решает немедленно расквитаться за смерть своего домашнего питомца.

Мир меняется очень быстро. Общество трансформируется до неузнаваемости каждое поколение. Правда ли, что в эпоху цифровых технологий и хаоса новых представлений о мире есть то, что остаётся нетронутым: извечные жажда самоутверждения, стремление к любви и безопасности?

Новая короткометражная программа Международного кинофестиваля в Тромсё пристально рассматривает эмоции и переживания человека в меняющемся мире. От сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Женская и мужская линии истории переплетаются и сливают воедино персонажей из самых разных слоев общества. Все они запутались в пространстве между грёзами и реальностью. Как далеко они смогут зайти, чтобы поддерживать видимость благополучия? Откровенность Севера порой доводит до крайностей, когда человек берет в руки камеру или оружие… пиф-паф.

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Год выпуска 2017
Возраст 18+
Постер фильма Tromso: FILMS FROM THE NORTH 1 постер
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Наша рецензия
«Фильмы с Севера 2017» – это сборник коротких метров с Международного кинофестиваля в городе Тромсё. Норвежская коллекция не только подогревает стереотипы о северных морозах, море и рыбе, но и невзначай обнажает край своей скандинавской души. Причем, с той её стороны, где будничное граничит с поэтичным, а реалистичное с абсурдным. Вдумчивые и почти безмолвные работы получились свежим срезом современного авторского кинематографа Норвегии. Где ты? | Норвегия, 2016, 8…
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