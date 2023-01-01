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Обед нагишом Обед нагишом
Киноафиша Фильмы Обед нагишом Обед нагишом, 1991: актеры и роли
Naked Lunch Обед нагишом 1991 / Канада / Великобритания
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Обед нагишом, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Питер Уэллер Питер Уэллер Peter Weller Джуди Дэвис Джуди Дэвис Judy Davis Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Джулиан Сэндс Джулиан Сэндс Julian Sands Рой Шайдер Roy Scheider Николас Кэмпбелл Nicholas Campbell
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