Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лак для волос Лак для волос
Киноафиша Фильмы Лак для волос Лак для волос, 1988: актеры и роли
Hairspray Лак для волос 1988 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лак для волос, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уотерс Джон Уотерс John Waters
В ролях
Сонни Боно Sonny Bono Рут Браун Ruth Snyder Дивайн Divine Дебора Харри Debbie Harry Рики Лейк Ricki Lake Джерри Стиллер Jerry Stiller
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
2023, Россия, анимация
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши