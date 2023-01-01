Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фиделио, или Одиссея Алисы
Киноафиша Фильмы Фиделио, или Одиссея Алисы Фиделио, или Одиссея Алисы, 2014: актеры и роли
Fidelio, l'odyssée d'Alice Фиделио, или Одиссея Алисы 2014 / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фиделио, или Одиссея Алисы, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Люси Борлето Люси Борлето Lucie Borleteau
В ролях
Ариана Лабед Ариана Лабед Ariane Labed Мельвиль Пупо Мельвиль Пупо Melvil Poupaud Андерс Даниелсен Лье Андерс Даниелсен Лье Anders Danielsen Lie Жан-Луи Куллок Натанаэль Маини Nathanaël Maïni
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши