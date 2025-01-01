Меню
Фильмы
Мой шумный дом: фильм
Трейлеры мультфильма «Мой шумный дом: фильм»
Мой шумный дом: фильм
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Смотреть можно только с субтитрами: на каком языке говорят герои «Вождя войны» с Момоа?
Почему Саурона никто не видел на поле боя? В этом кроется его самая зловещая сила
«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана
Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря
