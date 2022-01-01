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Эгон Шиле: Смерть и дева Эгон Шиле: Смерть и дева
Киноафиша Фильмы Эгон Шиле: Смерть и дева Отзывы о фильме «Эгон Шиле: Смерть и дева»
Egon Schiele: Tod und Mädchen Эгон Шиле: Смерть и дева 2016 / Австрия / Люксембург
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Отзывы о фильме «Эгон Шиле: Смерть и дева»

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Молодой художник Эгон Шиле находится в постоянном поиске натурщиц и вдохновения. Он бросает учебу, селится на чердаке у своих родственников и погружается в эксперименты. Молодежи можно не платить за труд, поэтому герой частенько пользуется услугами несовершеннолетних, что в конечном итоге может печально закончиться, если власти все-таки обратят на него внимание. Из переделок, в которые постоянно попадает Эгон, его вызволяют сестра Герти и муза-натурщица Валли. Если первая в итоге идет по своему…

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