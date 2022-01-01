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Жених на двоих Жених на двоих
Киноафиша Фильмы Жених на двоих Отзывы о фильме «Жених на двоих»
Jour J Жених на двоих 2017 / Франция
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Жених на двоих»

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Джульетт (Рем Кериси) в костюме Чудо-женщины на вечеринке дерзко заигрывает с незнакомым Суперменом (Николя Дювошель). Ее явно не беспокоит жесткая теория соотношения красоты и адекватности, только что изложенная во всеуслышание приятелем (Франсуа-Ксавье Демезон) героя в красно-синем. Бизнес-леди в себе уверена на все сто, и у Матиаса в обтягивающем костюме нет шансов: новая знакомая уже все давно решила – сопротивление бесполезно. Но девушка с трудом скроет удивление, когда одноразовый…

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