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Убей меня ярко
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Убей меня ярко, 2017

2017 / Норвегия
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О фильме

Мир меняется очень быстро. Общество трансформируется до неузнаваемости каждое поколение. Правда ли, что в эпоху цифровых технологий и хаоса новых представлений о мире есть то, что остается нетронутым: извечные жажда самоутверждения, стремление к любви и безопасности? Новая короткометражная программа Международного кинофестиваля в Тромсё пристально рассматривает эмоции и переживания человека в меняющемся мире. От сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Женская и мужская линии истории переплетаются и сливают воедино персонажей из самых разных слоев общества. Все они запутались в пространстве между грезами и реальностью. Как далеко они смогут зайти, чтобы поддерживать видимость благополучия? Откровенность Севера порой доводит до крайностей, когда человек берет в руки камеру или оружие… пиф-паф. «Где ты?» / «Gos Leat Don?» (Реж. Egil Pedersen, Норвегия, 2016, 8 мин.) В ролях: Tina Elisabeth Susanne Mikalsen, Ingá Márjá Sarre, Jan Rune Måsø Маленькая девочка пытается найти способ разобраться в секретах своей собственной семьи... Фильм вдохновлен музыкой норвежского исполнителя MÅSØ, который смешивает электронный бит и традиционный саамский йойк. «Рестрикторама» / «Restriktorama» (Реж. Thor Brenne, Норвегия, 2016, 15 мин.) В ролях: Mikael Birkkjær, Hege Aga Edelsteen, Mette Spjelkavik Enoksen, Vegar Hoel Хейди видит в объективе своей видеокамеры семейную драму: мать постоянно давит на отца. Ситуация накаляется еще больше, когда становится понятно, что с обустройством летней террасы харизматичный сосед справляется гораздо лучше, чем законный глава семейства. «Контроль» / «Kontroll» (Реж. Henning Rosenlund, Норвегия, 2016, 13 мин.) Тина хочет контролировать свою жизнь — для этого она начинает снимать себя на камеру. Из этой новой привычки и разыгрывается «Контроль» — сатирическая драма о стремлении юных девушек к совершенству. «Правда Севера» / «True North» (Реж. Simen Nyland, Норвегия, 2016, 10 мин., анимационный) Сказочная история любви в декорациях северо-норвежского стимпанка. У капитана подводной лодки ломается волшебный компас. Отдав его девушке-механику, капитан обнаруживает, что компас ведет к сокровищу, которое он искал всю жизнь. «Совершенное тело» / «En Bättre Kropp» (Реж. Ragnar Bragason, Швеция, 2016, 11 мин., документальный) «Что-то такое происходит, когда у тебя есть мускулы. Ты заходишь в комнату и чувствуешь, как все выходят из зоны комфорта. Мне кажется, это заложено в нас природой...». «Совершенное тело» — документальный фильм, исследующий зависимость человеческого успеха от физической формы на примере юных атлетов маленького шведского городка. «Пес» / «Hunden» (Реж. Aleksander Noraas, Hallvard Holmen, Норвегия, 2016, 10 мин.) Маленькая велосипедистка рассказывает незнакомцу, что его пса пристрелил сосед. Тот решает немедленно расквитаться за смерть своего домашнего питомца.

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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Постер фильма Убей меня ярко 1 постер
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