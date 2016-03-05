Чарро из Толукильи, 2016

Чарро из Толукильи — традиционный образ певца и ковбоя. Другими словами, Чарро — это мужчина, выглядящий как стереотипная фигура, которую можно увидеть на плакате почти каждого мексиканского ресторана: типичный мачо с большими усами, сидящий на лошади, с револьверами в руках, в необычном пестром костюме и, непременно, с сомбреро на голове. Этот образ стал известен во всем мире благодаря актерам, которые играли Чарро, очаровательных бабников, в фильмах золотого века мексиканского кино в 40-х и 50-х годах. Хайме — главный герой этой документальной ленты — певец мариачи, хвастун и бабник, бесконечно воплощающий в жизнь свой любимый мексиканский ретрофильм. Есть, правда, одно но: он болен СПИДом и сейчас стоит перед выбором — продолжать жить по лекалам кино или заняться воспитанием дочери, чудом родившейся без вируса? Благодаря своему магнетическому обаянию, спонтанности и бунтарскому духу, Чарро из Толукильи вызывает симпатию и сопереживание. Хотя его поступки и слова ярко показывают его идеологические противоречия, поиск свободы и любви и, в конце концов, противостояние с самой смертью.