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С уважением, 2016

2016 / Колумбия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Эта история, погружая нас в пространство ускользающего времени и близости смерти, одновременно позволяет ощутить присутствие жизни и надежды, которую дает любовь. Либардо и Альба живут в доме престарелых, любят друг друга и ведут борьбу за 20 долларов, чтобы снять гостиничный номер и на одну ночь обрести личное пространство, которого были лишены все это время. Ради мгновения единения в любви им приходится противостоять самим себе, своим страхам, своей боли, собственной хрупкости. Борьба кажется незначительной, но для них она становится путешествием против течения времени, наперекор отпущенным возможностям и призракам прошлого.

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 31 декабря 2016
Возраст 16+
Режиссер
Камила Родригез
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С уважением 1 постер
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