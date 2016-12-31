С уважением, 2016

Эта история, погружая нас в пространство ускользающего времени и близости смерти, одновременно позволяет ощутить присутствие жизни и надежды, которую дает любовь. Либардо и Альба живут в доме престарелых, любят друг друга и ведут борьбу за 20 долларов, чтобы снять гостиничный номер и на одну ночь обрести личное пространство, которого были лишены все это время. Ради мгновения единения в любви им приходится противостоять самим себе, своим страхам, своей боли, собственной хрупкости. Борьба кажется незначительной, но для них она становится путешествием против течения времени, наперекор отпущенным возможностям и призракам прошлого.