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Красная одежда
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Red Wedding

Красная одежда, 2012

2012 / Камбоджа
8.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

История глубокого безразличия к правам человека в современной Камбодже, где простые рабочие становятся заложниками мировой индустрии моды, где молодежь бежит из сельской местности, чтобы пополнить ряды дешевой рабочей силы на швейных фабриках. Сюжет развивается в семье одного такого парня, которому прострелили ногу во время демонстрации трудящихся, и сейчас ему грозит ампутация. Мы видим, как семья все больше погружается во мрак безысходности, в то время как голодающие рабочие строчат на машинках, чтобы выдать на-гора сверхмодную одежду для отправки на Запад. «В фильме запечатлен первый случай в истории страны, когда рабочие восстали в знак протеста против систематической эксплуатации. И я выражаю свое восхищение мужеством сельских жителей, ставших рабочими в городе, я также хочу добавить свой голос к их не услышанным голосам, — признается автор фильма Лида Чан, — вместо каких-либо агитаций я предоставляю зрителю возможность испытать участь людей Камбоджи, пройти эмоциональный и глубокий процесс и задаться вопросом, как далеко весь мир может зайти в чрезмерной эксплуатации рабочих из нищих государств?»

8.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Лида Чан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красная одежда 1 постер
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17 мая 2017 21:46
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