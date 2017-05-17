Красная одежда, 2012

История глубокого безразличия к правам человека в современной Камбодже, где простые рабочие становятся заложниками мировой индустрии моды, где молодежь бежит из сельской местности, чтобы пополнить ряды дешевой рабочей силы на швейных фабриках. Сюжет развивается в семье одного такого парня, которому прострелили ногу во время демонстрации трудящихся, и сейчас ему грозит ампутация. Мы видим, как семья все больше погружается во мрак безысходности, в то время как голодающие рабочие строчат на машинках, чтобы выдать на-гора сверхмодную одежду для отправки на Запад. «В фильме запечатлен первый случай в истории страны, когда рабочие восстали в знак протеста против систематической эксплуатации. И я выражаю свое восхищение мужеством сельских жителей, ставших рабочими в городе, я также хочу добавить свой голос к их не услышанным голосам, — признается автор фильма Лида Чан, — вместо каких-либо агитаций я предоставляю зрителю возможность испытать участь людей Камбоджи, пройти эмоциональный и глубокий процесс и задаться вопросом, как далеко весь мир может зайти в чрезмерной эксплуатации рабочих из нищих государств?»