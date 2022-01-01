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21 год, 8 месяцев и 6 ночей Исмаэлю снятся кошмары. 21 год, 8 месяцев и 6 дней его тесть пытается переправиться в мир иной. И обоим мерещится, что Карлотта (жена и дочь) валяется где-то в канаве с перерезанным горлом. Хотя, собственно, оба понимают, что всё не так просто: ежели Карлотта и могла очутиться в канаве, она б там очутилась давным-давно. Например, в первый же вечер, когда беглянка соизволила не вернуться домой. Как бы то ни было, звонков-писем-приветов от ветреной барышни не было:…