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Призраки Исмаэля Призраки Исмаэля
Киноафиша Фильмы Призраки Исмаэля Отзывы о фильме «Призраки Исмаэля»
Les fantômes d'Ismaël Призраки Исмаэля 2017 / Франция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Призраки Исмаэля»

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Наша рецензия

21 год, 8 месяцев и 6 ночей Исмаэлю снятся кошмары. 21 год, 8 месяцев и 6 дней его тесть пытается переправиться в мир иной. И обоим мерещится, что Карлотта (жена и дочь) валяется где-то в канаве с перерезанным горлом. Хотя, собственно, оба понимают, что всё не так просто: ежели Карлотта и могла очутиться в канаве, она б там очутилась давным-давно. Например, в первый же вечер, когда беглянка соизволила не вернуться домой. Как бы то ни было, звонков-писем-приветов от ветреной барышни не было:…

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