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Тишь да гладь в княжестве Киевском. Бояре к Новому Году готовятся, слуги столы накрывают, князь речь поздравительную зубрить изволит. Вот только богатырские жены запропастились куда-то, не сыскать никак. Украли их, что ли? Дед Мороз говорит, что да. И лететь за ними теперь надо аж в пустыни египетские – впрочем, он (Дед Мороз) не прочь туда богатырей подвести. А Княже тем временем в отпуск намылился: на экскурсию в страны жаркие. Оседлали они с конем Юлием Змей Горыныча, тот крылышками…