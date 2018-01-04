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Три богатыря и принцесса Египта Три богатыря и принцесса Египта
Киноафиша Фильмы Три богатыря и принцесса Египта Отзывы о мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта»
Три богатыря и принцесса Египта 2017 / Россия
7.6 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Тишь да гладь в княжестве Киевском. Бояре к Новому Году готовятся, слуги столы накрывают, князь речь поздравительную зубрить изволит. Вот только богатырские жены запропастились куда-то, не сыскать никак. Украли их, что ли? Дед Мороз говорит, что да. И лететь за ними теперь надо аж в пустыни египетские – впрочем, он (Дед Мороз) не прочь туда богатырей подвести. А Княже тем временем в отпуск намылился: на экскурсию в страны жаркие. Оседлали они с конем Юлием Змей Горыныча, тот крылышками…

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Марина Астахова 4 января 2018, 00:12
Оценка
Не понравился ни мне, ни ребенку! Не рекомендую! Вообще не о чем..
4 января 2018, 00:12 Ответить
Олег Баринов 8 января 2018, 17:12
Оценка
Очень понравилось и ребенку и мне. Было очень смешно.Юлий как всегда на высоте!!!!
8 января 2018, 17:12 Ответить
Алёна Смеян 9 января 2018, 14:51
Оценка
Знаете ,я думала что этот мультик будет ужасным и скучным судя по всем отзывам на разных сайтах.
Но всё же я решила сходить и посмотреть ,и знаете что?
он очень даже не плохой
В некоторых моментах смешно и интересно
Намного интереснее ,чем прошлый мультик
Очень советую !)
9 января 2018, 14:51 Ответить
drmakraf7 14 января 2018, 12:41
Оценка
Мультфильм действительно весёлый до простоты. Пусть и с "приевшимися" героями - Ильёй Муромцем, Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем. Пусть и с не совсем удачной попыткой совместить Голливуд с русскими былинами. Пусть и с неловкой шуткой про "синие ведёрки" в конце мультфильма. Но если хочется немного посмеяться и просто отдохнуть, не вникая глубоко в суть происходящего, то "Три богатыря" подойдёт на все 100%.
14 января 2018, 12:41 Ответить
Olena 29 января 2018, 23:11
Оценка
У нас уже традиция: утром 1 января смотреть мультик про богатырей. В этот раз не случилось: ближайшие кинотеатры показывали днём или вечером. Пришлось с утра смотреть мультик про быков, а богатырей - через пару дней) Мульт удался гораздо лучше предыдущего (что про морского царя). Понравился. Дети ждут выхода на цифровых носителях для домашней фильмотеки. Вполне можно пересмотреть!
29 января 2018, 23:11 Ответить
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