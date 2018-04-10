На небольшой ферме обитает семья. Живут они уединенно и стараются не шуметь, т.к. вокруг них обитают «чудовища», убивающие все, что издает звуки. Поэтому родители и дети изъясняются на языке жестов и живут по давно отработанной схеме, надеясь, что найдут когда-нибудь слабое место монстров. И все равно случаются эксцессы. Все-таки дети есть дети, и разное может случиться. К этому еще прибавляется и беременность супруги, которая ну никак не сможет дать новую жизнь молча. Поэтому всё…
Точная информация будет завтра, но по текущим данным фильма в расписании нет, сожалеем
Ходили компанией,уже в начале хотелось уйти,надеялись,что вдруг начнут говорить.
Всё слишком глупо,куча недочетов.
Не вздумайте идти.
Если так хочется,дождитесь выхода в интернете,не тратьте деньги.
Загородный дом, обычная семья, дети, радость. Но не совсем. Представьте, что в этом эпицентре семейного счастья проживают еще и монстры, реагирующие на любой звук.
Жизнь перестает казаться счастьем. Всем фанатам мистических триллеров с погружением под теплое одеялко с пироженкой в безопасности - посвящается.
P.S. Все ответы на вопросы "откуда взялись монстры", есть в вырезках газет.
9 баллов из 10ти!
Главное тишина, помни это...Увидела в афише фильм под названием Тихое Место. Впечатлило название и постер к фильму. Посмотрела трейлер, честно признаюсь трейлер не впечатлил, показался не понятным. Почитала отзывы в интернете , и они , к моему удивлению, оказались положительные. И я всё таки решилась посмотреть это кино. И оно мне очень понравилось! И очень впечатлило. Кино продирает до мурашек... Сидела , и весь фильм переживала за героев.
Очень интересное, очень необычное. В первый раз вижу кино с таким сюжетом. Хоть кино и без слов, герои общаются между собой на языке жестов, оно очень крутое и потрясающее.
Главные герои живут в полной тишине. Ходят босиком, вместо посуды листья, едят руками, дети не могут играть в музыкальные игрушки, родители не пользуются бытовой техникой и телевизором, чтобы не шуметь. Иначе придут они....монстры, которые слышат малейший шорох. И в таких жутких условиях главная героиня решила родить ребёнка, которому не объяснишь, что нельзя шуметь. Этот мужественный и решительный поступок меня поразил! Главные герои отважные люди, они не сдаются, и продолжают жить в таких трудных условиях. Борятся за жизнь. И пытаются найти способ избавится от монстров.
Актёрский состав хороший. Кино продумано до мелочей.
Кино держит в напряжении до самого конца. Конец, конечно, получился не законченным. Но я знаю, что будет продолжение в 2020 году, очень жду, с теперпением!
Рекомендую обязательно посмотреть это необычное кино всем! Я уверена, что это потрясающее кино поразит и увидит каждого, даже самого придирчивого критика.
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