Наша рецензия

На небольшой ферме обитает семья. Живут они уединенно и стараются не шуметь, т.к. вокруг них обитают «чудовища», убивающие все, что издает звуки. Поэтому родители и дети изъясняются на языке жестов и живут по давно отработанной схеме, надеясь, что найдут когда-нибудь слабое место монстров. И все равно случаются эксцессы. Все-таки дети есть дети, и разное может случиться. К этому еще прибавляется и беременность супруги, которая ну никак не сможет дать новую жизнь молча. Поэтому всё…