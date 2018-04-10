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A Quiet Place Тихое место 2018 / США
7.4 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Тихое место»

Вся информация о фильме
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На небольшой ферме обитает семья. Живут они уединенно и стараются не шуметь, т.к. вокруг них обитают «чудовища», убивающие все, что издает звуки. Поэтому родители и дети изъясняются на языке жестов и живут по давно отработанной схеме, надеясь, что найдут когда-нибудь слабое место монстров. И все равно случаются эксцессы. Все-таки дети есть дети, и разное может случиться. К этому еще прибавляется и беременность супруги, которая ну никак не сможет дать новую жизнь молча. Поэтому всё…

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Григорий Рахманов 10 апреля 2018, 19:18
Кто нибудь знает будут показывать его нет в Ташкенте ?
10 апреля 2018, 19:18 Ответить
Григорий Рахманов 10 апреля 2018, 19:20
Если будут подскажите где (
10 апреля 2018, 19:20 Ответить
Киноафиша.инфо 11 апреля 2018, 15:53
в ответ на сообщение Григорий Рахманов от 10 апреля 2018, 19:20
Григорий, добрый день!
Точная информация будет завтра, но по текущим данным фильма в расписании нет, сожалеем
11 апреля 2018, 15:53 Ответить
Мария Минаева 13 апреля 2018, 10:22
Оценка
Фильм ужасный,судя по трейлеру, шли с предвкушением хорошего триллера, но уже на середине фильма хотелось уйти(( сюжет в принципе ничего, но очень много глупых моментов, все предсказуемо, какие-то непонятные железные монстры, никакой истории, что откуда и как... Не тратьте свое время и деньги на этот фильм, он этого не стоит
13 апреля 2018, 10:22 Ответить
dk 14 апреля 2018, 14:04
Оценка
Хорошо, но мало. История коротковатая, весь сюжет изложен в синопсисе. Как будто пилотную серию сериала посмотрел.
14 апреля 2018, 14:04 Ответить
lebedev.0059 14 апреля 2018, 14:46
Оценка
Муть полная!
14 апреля 2018, 14:46 Ответить
yanchuck 15 апреля 2018, 09:25
Оценка
посмотрел... фильм сначала кажется нудным. тишина. однообразный видеоряд. но итог таков: для человека нет ничего невозможного. адаптация, стойкость, любовь к близким. фильм тяжеловат, но дает возможность взглянуть на нас с другой стороны.
15 апреля 2018, 09:25 Ответить
Елена Тюнина 15 апреля 2018, 12:20
Это самый ужасный фильм,который я смотрела.
Ходили компанией,уже в начале хотелось уйти,надеялись,что вдруг начнут говорить.
Всё слишком глупо,куча недочетов.
Не вздумайте идти.
Если так хочется,дождитесь выхода в интернете,не тратьте деньги.
15 апреля 2018, 12:20 Ответить
auerugin 15 апреля 2018, 19:33
Оценка
Отвратительный фильм, никакого смысла, сюжета, идеи, просто пустой. Рекламная компания была очень активная, видимо хотели нагнать интриги чтобы хоть как-то отбить вложенный бюджет. В итоге - не рекомендую, зря потратите и время и деньги.
15 апреля 2018, 19:33 Ответить
klimienko.90 16 апреля 2018, 00:22
Оценка
Фильм на любителя. Ничего ужасного в нем нет.
16 апреля 2018, 00:22 Ответить
Юлия 16 апреля 2018, 04:21
Оценка
Ожидала большего. Так ждала фильма, чтоб понять суть, а сути так и не оказалось - не было сказано кто эти монстры, откуда эти монстры, зачем эти монстры, как, когда и почему... Такое впечатление, что фильм предоставили со словами "хавайте что дают". Вот есть эти монстры, и мы от них спасаемся... всё. Кстати, отца могли бы и живым оставить.
16 апреля 2018, 04:21 Ответить
olganikitenko 17 апреля 2018, 11:57
Тихое место - один из лучших фильмов подобного жанра, которые выходили за последние несколько лет. Сюжет, напряжение, актерская игра - всё на высоте.
Загородный дом, обычная семья, дети, радость. Но не совсем. Представьте, что в этом эпицентре семейного счастья проживают еще и монстры, реагирующие на любой звук.
Жизнь перестает казаться счастьем. Всем фанатам мистических триллеров с погружением под теплое одеялко с пироженкой в безопасности - посвящается.
17 апреля 2018, 11:57 Ответить
vadenika 17 апреля 2018, 17:27
Оценка
Люблю ужасы, ставлю 4 ! Жестокий фильм. Чисто по человечески жалко таких страданий!
17 апреля 2018, 17:27 Ответить
Кристина Цветкова 17 апреля 2018, 21:39
Оценка
Фильм просто бессмыслица
17 апреля 2018, 21:39 Ответить
El Prix 18 апреля 2018, 22:38
Оценка
Смелый эксперимент с тишиной, была большая интрига с родами, но увернулись не очень понятно и глупо, по мне фильм больше драма ,нежели триллер или типичный хорор. Было интересно посмотреть, но пересматривать уже не будет смысла.
18 апреля 2018, 22:38 Ответить
maksim.online86 20 апреля 2018, 11:31
Оценка
Если вы хотите посмотреть фильм ужасов, то вам точно не на этот фильм надо идти!!! Поначалу тишина завораживает и интригует, через 30 минут становится скучно, хочется встать и уйти, но всё-таки сидишь и ждешь, что вот вот начнется трэш, а его всё нет и нет...и не будет! Это больше ДРАМА, в которой показывается на что мы - люди готовы ради спасения родных. Хотите пугаться и пИсать в кресло от страха, то посмотрите заново "Зеркала".
20 апреля 2018, 11:31 Ответить
awp.az 21 апреля 2018, 19:56
Оценка
Фильм ужасный,ничего особенного,вообще не удивило...Даже по трейлеру было понятно,что фильм такое себе...Честно говоря я даже не понимаю пояему тут 16+...Вообщем 3+
21 апреля 2018, 19:56 Ответить
Balto Wolf 21 апреля 2018, 22:48
Оценка
Фильм не о чём. Самое интересное на последней минуте. Не советую ходить на него. Тупо потратите деньги и время. Нет предыстории нет интересного конца. (Смешно только на последней минуте фильма остальной фильм нудный, скучный).
21 апреля 2018, 22:48 Ответить
sniper_0103 22 апреля 2018, 05:41
😕
22 апреля 2018, 05:41 Ответить
mgt777 23 апреля 2018, 01:26
Оценка
Фильм хороший! Давно мне не было так страшно, актерская игра на высоте! Супер фильм, кто любит ужастики!👍😱
23 апреля 2018, 01:26 Ответить
Ольга 23 апреля 2018, 12:30
Туфта!
23 апреля 2018, 12:30 Ответить
Лиза Семенченко 23 апреля 2018, 19:25
Оценка
Прекрасный фильм! Отличный саундтрек, хорошие актеры, интересный сюжет, задумка очень классная и держит в напряжении всё время! Давно я так не переживала, когда смотрела фильм. Конечно, в нем есть пару нелогичных моментов и ситуаций, которые можно было запросто избежать, но это совершенно не портит моё мнение о фильме 😍
23 апреля 2018, 19:25 Ответить
Гулькайыр Сагыналиева 23 апреля 2018, 21:07
Не стоит идти !
23 апреля 2018, 21:07 Ответить
vikkalashnik 23 апреля 2018, 22:38
Оценка
отличный фильм!
23 апреля 2018, 22:38 Ответить
anita-bonsez 25 апреля 2018, 09:18
Оценка
Фильм на любителя, не триллер, а мелодрама ☹️
25 апреля 2018, 09:18 Ответить
ron.mastugin 27 апреля 2018, 20:29
Оценка
Фильм очень крутой,советую
27 апреля 2018, 20:29 Ответить
Veronika Rybalchenko 1 мая 2018, 17:41
Оценка
Super film
1 мая 2018, 17:41 Ответить
Евгений Стешенко 3 мая 2018, 03:06
Оценка
Просто отличнейший фильм! Однозначно лучший в этом году и один из лучших в данном жанре. Кто его не понял, типичное быдло, приходящее в кино поржать, посидеть в телефоне и пожрать попкорн с колой. Ваш уровень это "Мстители", "Тихоокеанский рубеж", "Трансформеры" и прочие попкорновые "проходняки".
P.S. Все ответы на вопросы "откуда взялись монстры", есть в вырезках газет.
3 мая 2018, 03:06 Ответить
Евгений Стешенко 3 мая 2018, 03:15
Оценка
Ю👍
3 мая 2018, 03:15 Ответить
Тати Фокс 16 июня 2018, 23:57
Оценка
Фильм понравился, сюжет необычный. Но все же есть какая-то неясность или нелепость в некоторых моментах. В целом просмотром довольны.
16 июня 2018, 23:57 Ответить
vadenika 30 августа 2018, 11:51
Оценка
мне понравился! Жалко в конце, думал...по другому все будет! Но, захватывающий...смотреть можно
30 августа 2018, 11:51 Ответить
Андрей 29 марта 2019, 22:06
Оценка
не плохой фильм, хотя, у меня, почему-то было к нему предвзятое отношение, как к проходному ужастику!
9 баллов из 10ти!
29 марта 2019, 22:06 Ответить
masanoveca77 29 июня 2019, 12:28
Тишина спасёт жизнь
Главное тишина, помни это...Увидела в афише фильм под названием Тихое Место. Впечатлило название и постер к фильму. Посмотрела трейлер, честно признаюсь трейлер не впечатлил, показался не понятным. Почитала отзывы в интернете , и они , к моему удивлению, оказались положительные. И я всё таки решилась посмотреть это кино. И оно мне очень понравилось! И очень впечатлило. Кино продирает до мурашек... Сидела , и весь фильм переживала за героев.
Очень интересное, очень необычное. В первый раз вижу кино с таким сюжетом. Хоть кино и без слов, герои общаются между собой на языке жестов, оно очень крутое и потрясающее.
Главные герои живут в полной тишине. Ходят босиком, вместо посуды листья, едят руками, дети не могут играть в музыкальные игрушки, родители не пользуются бытовой техникой и телевизором, чтобы не шуметь. Иначе придут они....монстры, которые слышат малейший шорох. И в таких жутких условиях главная героиня решила родить ребёнка, которому не объяснишь, что нельзя шуметь. Этот мужественный и решительный поступок меня поразил! Главные герои отважные люди, они не сдаются, и продолжают жить в таких трудных условиях. Борятся за жизнь. И пытаются найти способ избавится от монстров.
Актёрский состав хороший. Кино продумано до мелочей.
Кино держит в напряжении до самого конца. Конец, конечно, получился не законченным. Но я знаю, что будет продолжение в 2020 году, очень жду, с теперпением!
Рекомендую обязательно посмотреть это необычное кино всем! Я уверена, что это потрясающее кино поразит и увидит каждого, даже самого придирчивого критика.
29 июня 2019, 12:28 Ответить
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