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Руины и Роза
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Ruin and Rose

Руины и Роза, 2016

2016 / Австрия / Канада / Болгария / США / Франция / Швейцария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Сюрреалестичный фильм о горнолыжном спорте представит наш мир, поглощенный песками: без воды, без зимы, без снега. Группа детей выживает на границе бесконечной пустыни на руинах сегодняшнего дня.   Когда один из ребят находит лыжи — древний артефакт, напоминающий о чудесах зимы, он отправляется на поиски заснеженных горных вершин. Этот фильм — завораживающее зрелище, балансирующее между катанием райдеров мирового уровня и мистическим путешествием в пустую и покинутую Землю, где не осталось больше снега.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Бен Стергльюски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Руины и Роза 2 постера
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