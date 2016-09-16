Руины и Роза, 2016

Сюрреалестичный фильм о горнолыжном спорте представит наш мир, поглощенный песками: без воды, без зимы, без снега. Группа детей выживает на границе бесконечной пустыни на руинах сегодняшнего дня. Когда один из ребят находит лыжи — древний артефакт, напоминающий о чудесах зимы, он отправляется на поиски заснеженных горных вершин. Этот фильм — завораживающее зрелище, балансирующее между катанием райдеров мирового уровня и мистическим путешествием в пустую и покинутую Землю, где не осталось больше снега.