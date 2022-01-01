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Встреча с Францией, 1960

1960 / СССР
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О фильме

О пребывании во Франции Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва.

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Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1960
Режиссер
Сергей Юткевич
Все актеры и съемочная группа
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