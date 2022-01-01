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Встреча с Францией
Встреча с Францией, 1960
1960 / СССР
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Жанр:
документальный
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О фильме
О пребывании во Франции Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва.
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мало голосов
Оцените
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Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
1960
Режиссер
Сергей Юткевич
Все актеры и съемочная группа
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