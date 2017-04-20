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Чао, дорогой, я иду в бой Чао, дорогой, я иду в бой
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Goodbye Darling, I'm Off to Fight

Чао, дорогой, я иду в бой, 2016

2016 / Италия / Таиланд
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О фильме

После болезненного разрыва со своим парнем в Нью-Йорке итальянская актриса и фотомодель Шанталь Уги осознала, что тайский бокс стал единственным способом выместить свою злость, а также, наконец, разобраться с травмами, полученными в детстве. Месяц тренировок в Таиланде перерос в пять лет обучения боевому искусству. Изменить свою психику и тело, стать круче любого мужчины — это было ее целью. И она ее достигла, добившись высших наград в этом виде спорта. Теперь, после годичного перерыва, Шанталь вернулась на ринг. Она готова бороться со своими демонами и разбередить старые раны в попытке снова стать чемпионкой мира. Мировая премьера фильма прошла на Международном Кинофестивале в Ньюпорт-Бич, США. Позднее на кинофестивале «Биографильм» в Болонье картина была удостоена одновременно двух наград — за Лучший итальянский фильм года и за Лучший дебют. А крупнейший мексиканский фестиваль документального кино «DocsDF» отметил эту ленту Особым упоминанием жюри. На кинофестивале «ДОКер» состоится российская премьера фильма.

7.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 20 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Симона Манетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чао, дорогой, я иду в бой 1 постер
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