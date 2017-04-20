Чао, дорогой, я иду в бой, 2016

После болезненного разрыва со своим парнем в Нью-Йорке итальянская актриса и фотомодель Шанталь Уги осознала, что тайский бокс стал единственным способом выместить свою злость, а также, наконец, разобраться с травмами, полученными в детстве. Месяц тренировок в Таиланде перерос в пять лет обучения боевому искусству. Изменить свою психику и тело, стать круче любого мужчины — это было ее целью. И она ее достигла, добившись высших наград в этом виде спорта. Теперь, после годичного перерыва, Шанталь вернулась на ринг. Она готова бороться со своими демонами и разбередить старые раны в попытке снова стать чемпионкой мира. Мировая премьера фильма прошла на Международном Кинофестивале в Ньюпорт-Бич, США. Позднее на кинофестивале «Биографильм» в Болонье картина была удостоена одновременно двух наград — за Лучший итальянский фильм года и за Лучший дебют. А крупнейший мексиканский фестиваль документального кино «DocsDF» отметил эту ленту Особым упоминанием жюри. На кинофестивале «ДОКер» состоится российская премьера фильма.