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Молодой цыган Даниэль (Гаэль Гарсия Берналь) болезненно переживает смерть близкого друга (Науэль Перес Бискаярт). Чувство вины и одиночество разрывают молодого человека изнутри, его мучают галлюцинации. Он живет в грязной ночлежке, чей хозяин Али (Аббес Захмани) превратил опеку над людьми, нуждающимися в помощи, в бизнес и готов порвать кого угодно за несколько сотен евро. Сам же Даниэль еле сводит концы с концами и стремительно обрастает долгами. Постоянной работы у него нет, он не может…