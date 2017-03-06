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Юг, 2016

2016 / Ирландия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Ирландский инди-фильм в лучшем своём проявлении - это роуд-муви с путешествием автостопом от Голуэй до Дублина, с милыми, немного наивными моментами и замечательными видами изумрудного острова. Молодой музыкант, у которого самая большая проблема в жизни - страх сцены, лишается отца и отправляется в Дублин в поисках давно покинувшей семью матери. Рассказанная от лица парня, эта история, по-юношески неловкая, полностью погружает в очаровательный лёгкий мир главного героя. Отличный независимый фильм, который вызвал бурную реакцию со стороны ирландской прессы и кинофестивалей.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джерард Уолш
В ролях
Дарра О’Тул
Дарра О’Тул
Эмили Ламей
Джо Руни
Андреа МакКэффри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юг 1 постер
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6 марта 2017 11:04
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