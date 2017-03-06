Ирландский инди-фильм в лучшем своём проявлении - это роуд-муви с путешествием автостопом от Голуэй до Дублина, с милыми, немного наивными моментами и замечательными видами изумрудного острова. Молодой музыкант, у которого самая большая проблема в жизни - страх сцены, лишается отца и отправляется в Дублин в поисках давно покинувшей семью матери. Рассказанная от лица парня, эта история, по-юношески неловкая, полностью погружает в очаровательный лёгкий мир главного героя. Отличный независимый фильм, который вызвал бурную реакцию со стороны ирландской прессы и кинофестивалей.