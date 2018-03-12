Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Cadaver
Киноафиша Фильмы Cadaver Отзывы о фильме «Cadaver»
Cadaver Cadaver 2018 / США
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Cadaver»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:01
Не хочу никого обидеть но сняты фильм на камеру в стоимостью 180000 руб. Это если примерно ну это не особо такой показатель для фильма нотам глянем что покажут
12 марта 2018, 05:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Синистер. Начало
Синистер. Начало 11 комментариев
Хотя бы кинода 2 5 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 53 комментария
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 51 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App