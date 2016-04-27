Трясина, 2016

Авангардное погружение в природу кинематографа (фильм в фильме в фильме) в лучших португальских традициях. Она субтитрирует кино. Ей нужно срочно подготовить субтитры к фильму. Сюжет этого фильма отзывается в ней, но причины этого остаются для нас загадкой. А еще есть главный герой фильма внутри фильма, чьи мечты разрушаются. Там же появляются другие персонажи, они тоже грезят, но их мечты практичнее. И еще музыка, и обещание музыки. И бесконечное блуждание по свету. Строгая структура «Трясины» выстроена на противопоставлениях: завод и природа, огонь и вода, замкнутость комнаты и простор леса. Перед нами фильм, который не боится размышлять о самой природе кино. Чем нас так завораживают записанные на камеру движущиеся изображения? Какие они вызывают у нас чувства, почему заставляют к ним возвращаться? Наконец, где находимся мы сами в мире, переполненном образами, подчас заменяющими реальную жизнь? Марселу Феликс приглашает на живописную прогулку, где можно — и нужно — затеряться в водовороте образов. Фильм представит режиссер Марселу Феликс.