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Окча Окча
Киноафиша Фильмы Окча Окча, 2017: актеры и роли
Okja Окча 2017 / США / Корея
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Окча, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо Пон Чжун-хо Bong Joon-ho
В ролях
Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Пол Дано Пол Дано Paul Dano Лили Коллинз Лили Коллинз Lily Collins Ан Со-хён Seo-Hyeon Ahn Стивен Ян Стивен Ян Steven Yeun
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