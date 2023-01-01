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Окча
Окча, 2017: актеры и роли
Okja
Окча
2017 / США / Корея
Трейлер
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Окча, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо
Bong Joon-ho
В ролях
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Пол Дано
Paul Dano
Лили Коллинз
Lily Collins
Ан Со-хён
Seo-Hyeon Ahn
Стивен Ян
Steven Yeun
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