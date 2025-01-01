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Дикарь
Цитаты из фильма Дикарь
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Цитаты
Mallarmé
Ты дикий, как и все мы. Но ТЫ решил не забывать об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
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