Sanshiro Sugata Духи неба и земли собрались в нашей стране богов. Для нас они возвели гору Фудзи, что вечно вздымается ввысь. Для нас они принесли воду, что омывает наши острова. Для нас они создали красоту цветущей сакуры...

[он останавливается и вспоминает Саю]

Buddhist Priest [ударяет Сандзиро по голове] Идиот! Это важный поединок. О чём ты, чёрт возьми, думаешь?

Sanshiro Sugata Я не могу. Я не смогу победить.

Buddhist Priest Что? Ты боишься Хансукэ Мурая?

Sanshiro Sugata Нет. Между ним и мной стоит кто-то.

Buddhist Priest Кто?

Sanshiro Sugata Его дочь.

Buddhist Priest Ты её любишь?

Sanshiro Sugata Нет. Дело не в этом. Отец, я видел, как она бескорыстно молилась за него. Это было красиво, и меня это тронуло. Вот в чём проблема. Как мне это преодолеть?

Buddhist Priest Глупец! Будь чист и невинен, как она.

Sanshiro Sugata Я не могу.

Buddhist Priest Ты можешь. Ты был таким.

Sanshiro Sugata Когда?