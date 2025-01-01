Sanshiro Sugata
Духи неба и земли собрались в нашей стране богов. Для нас они возвели гору Фудзи, что вечно вздымается ввысь. Для нас они принесли воду, что омывает наши острова. Для нас они создали красоту цветущей сакуры...
[он останавливается и вспоминает Саю]
Buddhist Priest
[ударяет Сандзиро по голове]
Идиот! Это важный поединок. О чём ты, чёрт возьми, думаешь?
Sanshiro Sugata
Я не могу. Я не смогу победить.
Buddhist Priest
Что? Ты боишься Хансукэ Мурая?
Sanshiro Sugata
Нет. Между ним и мной стоит кто-то.
Buddhist Priest
Кто?
Sanshiro Sugata
Его дочь.
Buddhist Priest
Ты её любишь?
Sanshiro Sugata
Нет. Дело не в этом. Отец, я видел, как она бескорыстно молилась за него. Это было красиво, и меня это тронуло. Вот в чём проблема. Как мне это преодолеть?
Buddhist Priest
Глупец! Будь чист и невинен, как она.
Sanshiro Sugata
Я не могу.
Buddhist Priest
Ты можешь. Ты был таким.
Sanshiro Sugata
Когда?
Buddhist Priest
[указывает на пруд]
Сандзиро Сугата нашёл там новую жизнь. Ты забыл? Что такое жизнь, Сандзиро?