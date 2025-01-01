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Киноафиша Фильмы Легенда о великом мастере дзюдо Цитаты из фильма Легенда о великом мастере дзюдо

Цитаты из фильма Легенда о великом мастере дзюдо

Sanshiro Sugata Духи неба и земли собрались в нашей стране богов. Для нас они возвели гору Фудзи, что вечно вздымается ввысь. Для нас они принесли воду, что омывает наши острова. Для нас они создали красоту цветущей сакуры...
[он останавливается и вспоминает Саю]
Buddhist Priest [ударяет Сандзиро по голове] Идиот! Это важный поединок. О чём ты, чёрт возьми, думаешь?
Sanshiro Sugata Я не могу. Я не смогу победить.
Buddhist Priest Что? Ты боишься Хансукэ Мурая?
Sanshiro Sugata Нет. Между ним и мной стоит кто-то.
Buddhist Priest Кто?
Sanshiro Sugata Его дочь.
Buddhist Priest Ты её любишь?
Sanshiro Sugata Нет. Дело не в этом. Отец, я видел, как она бескорыстно молилась за него. Это было красиво, и меня это тронуло. Вот в чём проблема. Как мне это преодолеть?
Buddhist Priest Глупец! Будь чист и невинен, как она.
Sanshiro Sugata Я не могу.
Buddhist Priest Ты можешь. Ты был таким.
Sanshiro Sugata Когда?
Buddhist Priest [указывает на пруд] Сандзиро Сугата нашёл там новую жизнь. Ты забыл? Что такое жизнь, Сандзиро?
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Shogoro Yano [видит, как Сансиро входит с порванным рукавом] Ну что? Наверное, тебе понравилось драться.
Sanshiro Sugata Извините.
Shogoro Yano Я должен был быть там и смотреть, как ты дерёшься. Ты силён... очень силён. Может быть, даже сильнее меня. Но твое дзюдо и моё — это разные миры. Знаешь почему? Потому что ты не понимаешь человечность. Учить дзюдо такого человека — всё равно что дать нож сумасшедшему.
Sanshiro Sugata Сэр, я понимаю человечность.
Shogoro Yano Ты не понимаешь! Ты живёшь без смысла и цели. Где твоя человечность? Человечность — это закон природы, по которому мы живём и умираем. Только следуя этому правилу, можно уйти с миром. Это истинная суть всей жизни и дзюдо тоже. Сугата, ты этого не понял.
Sanshiro Sugata Но, сэр, я готов умереть, если вы скажете.
Shogoro Yano Лжец!
Sanshiro Sugata Нет. Я готов!
Shogoro Yano Заткнись! Ты безрассудный грубиян. Твои слова для меня — ничего не значат.
Sanshiro Sugata Я готов умереть.
[он прыгает в пруд]
Shogoro Yano [долгая пауза] Умри!
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Дети поют Вот идёт Сансиро / Не мешайте Сансиро / Не подходите к нему / Держитесь подальше / Не трогайте Сансиро / Он рассердится
🧡
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Sanshiro Sugata Кровавый меч в правой руке / Поводья в левой / Маленький мальчик / На коне едет / Не плачь обо мне / То, с чем мы столкнёмся сегодня ночью / Больше нашей любви / Лошади промокли под проливным дождём / Я не могу пройти / Склон Табару
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Buddhist Priest Ну что, горделивый. Тебе удобно? Нет ответа? Не понял еще? Не сдашься, Сандзиро?
Sanshiro Sugata Нет!
Buddhist Priest О-о! Звучит, будто можешь ещё постоять. Но, Сандзиро, ты знаешь, за что цепляешься? Слишком самоуверен, чтобы понять?
Sanshiro Sugata Это кол!
Buddhist Priest Да, тот самый, что держит тебя на плаву. Без него утонешь в грязи. Ты слишком горд, чтобы выйти. Смерть близко.
Sanshiro Sugata Заткнись, монах!
Buddhist Priest Ну и что, не хочешь сдаться и выйти?
Sanshiro Sugata Нет!
Buddhist Priest Упрямец. Как хочешь. Луна сегодня красивая. Наслаждайся видом.
🧡
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