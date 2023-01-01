Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой сын Мой сын
Киноафиша Фильмы Мой сын Мой сын, 2017: актеры и роли
Mon garçon / My Son Мой сын 2017 / Франция
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Мой сын, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Карион Кристиан Карион Christian Carion
В ролях
Гийом Кане Гийом Кане Guillaume Canet Мелани Лоран Мелани Лоран Mélanie Laurent Оливье де Бенуа Оливье де Бенуа Olivier de Benoist Марк Робер Марк Робер Marc Robert Мохамед Брикат Мохамед Брикат Mohamed Brikat Лино Папа Lino Papa Тристан Пажье Tristan Pagès Пьер Ланглуа Pierre Langlois Христоф Россигнон Христоф Россигнон Christophe Rossignon Антуан Хамель Антуан Хамель Antoine Hamel
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Лиза
2022, Россия, драма
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши