Наша рецензия

У Жульена Андрие (Гийом Кане) много дел. Его работа связана с путешествиями, и мужчина постоянно находится в разъездах. С женой (Мелани Лоран) он в разводе и воспитание сынишки Матиса полностью переложил на бывшую и ее нового избранника. Нравится ли семилетнему парнишке такое решение, его отца мало волнует. Он ведь исправно платит алименты и присылает подарки на день рождения. В телефоне у Жульена хранятся фотографии отпрыска – этого уже достаточно. Но неожиданное исчезновение Матиса из…