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Мой сын Мой сын
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Mon garçon / My Son Мой сын 2017 / Франция
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Мой сын»

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У Жульена Андрие (Гийом Кане) много дел. Его работа связана с путешествиями, и мужчина постоянно находится в разъездах. С женой (Мелани Лоран) он в разводе и воспитание сынишки Матиса полностью переложил на бывшую и ее нового избранника. Нравится ли семилетнему парнишке такое решение, его отца мало волнует. Он ведь исправно платит алименты и присылает подарки на день рождения. В телефоне у Жульена хранятся фотографии отпрыска – этого уже достаточно. Но неожиданное исчезновение Матиса из…

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