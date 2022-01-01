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Преодолев толстовские детство, отрочество, юность, лермонтовский фатализм, достоевское отчаяние, бальзаковский возраст, да и в целом переступив за порог семидесяти пяти лет, Пьер (Пьер Решар) становится вдовцом. Вот уже пару лет, после трагической кончины супруги, этот умудрённый опытом и, в прочем, повидавший счастье старик решает замкнуться от внешнего мира в собственной квартире, смиренно дожидаясь последнего часа. Чтобы вернуть Пьеру вкус к жизни, любящая внучка дарит ему компьютер, а вслед…