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Мистер Штайн идет в онлайн Мистер Штайн идет в онлайн
Киноафиша Фильмы Мистер Штайн идет в онлайн Отзывы о фильме «Мистер Штайн идет в онлайн»
Un profil pour deux Мистер Штайн идет в онлайн 2017 / Франция
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Отзывы о фильме «Мистер Штайн идет в онлайн»

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Преодолев толстовские детство, отрочество, юность, лермонтовский фатализм, достоевское отчаяние, бальзаковский возраст, да и в целом переступив за порог семидесяти пяти лет, Пьер (Пьер Решар) становится вдовцом. Вот уже пару лет, после трагической кончины супруги, этот умудрённый опытом и, в прочем, повидавший счастье старик решает замкнуться от внешнего мира в собственной квартире, смиренно дожидаясь последнего часа. Чтобы вернуть Пьеру вкус к жизни, любящая внучка дарит ему компьютер, а вслед…

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