Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ужин
Ужин, 2017: актеры и роли
The Dinner
Ужин
2017 / США
Трейлер
4.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Ужин, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Орен Муверман
Oren Moverman
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Лора Линни
Laura Linney
Стив Куган
Steve Coogan
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Чарли Пламмер
Charlie Plummer
Эдеперо Одуйе
Adepero Oduye
Майкл Чернус
Michael Chernus
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Написать отзыв
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Написать отзыв
2022, Канада, фантастика
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии