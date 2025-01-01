RoderickГенри Джеймс однажды сказал, что пора начать жить той жизнью, которую ты воображаешь, но я говорю — пора начать жить той жизнью, которую мы заслуживаем!
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LindseyОн делает то, что делаете вы все — придумывает истории и думает о девчонках.
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Max ZornЛиндси, возможно, это просто история, которую я выдумал. Никогда не верь всему, что говорят сценаристы.
LindseyЕб##ь её в поезде при открытых шторах — это ты не мог придумать.
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Max ZornУ дерева есть корни, оно стоит на одном месте, у него есть позиция. Я — животное. Я дикий, я двигаюсь, я меняю позиции. Я гибкий.
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Max ZornГенрих, есть только две вещи, которые имеют значение, — сказал он. Есть то, что ты сделал и о чём жалеешь, то, что нельзя исправить, и есть то, чего ты не сделал, а должен был, и об этом тоже жалеешь.