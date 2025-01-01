Tom О, вот оно начинается: вы, грёбаные английские интеллигенты! Думаете, что вы такие крутые, а? Даже тебе нужны деньги, Билл! Деньги купили дом, а не твои чёртовы идеи!

Bill [Медленно, но уверенно] НЕ грязные деньги...

Tom Нет чистых денег — Билл. Все они проходят через систему и попадают в твой грязный маленький карман!

Bill Это настоящие деньги: наличные, Том: ты торгуешь вымышленной прибылью, украденной из тяжёлых заработков рабочих.

[Жестикулируя wildly в сторону Билла]