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Киноафиша Фильмы Вечеринка Цитаты из фильма Вечеринка

Цитаты из фильма Вечеринка

April Ты — лесбиянка первоклассного сорта и мыслитель второго сорта. Наверное, из-за всех этих женских исследований.
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Jinny Я не думаю! Это может всё испортить. Обычно так и бывает.
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April Детки, извините, Джинни, Марта, детки рождаются каждый день в огромных количествах, угрожающих планете и нашему будущему. Но не каждый день кто-то из нас становится министром. В вашей абсолютно прогнившей и никчёмной оппозиционной партии.
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Tom О, вот оно начинается: вы, грёбаные английские интеллигенты! Думаете, что вы такие крутые, а? Даже тебе нужны деньги, Билл! Деньги купили дом, а не твои чёртовы идеи!
Bill [Медленно, но уверенно] НЕ грязные деньги...
Tom Нет чистых денег — Билл. Все они проходят через систему и попадают в твой грязный маленький карман!
Bill Это настоящие деньги: наличные, Том: ты торгуешь вымышленной прибылью, украденной из тяжёлых заработков рабочих.
Tom [С раздражением; крича!] Украденные?
[Жестикулируя wildly в сторону Билла]
Tom От того, кто украл мою жену!
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Martha Эйприл, да ладно. Я профессор. Специализируюсь на гендерном разделении домашнего труда в американском утопизме.
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Janet Это не подделка. Иногда просто приходится притворяться. Чтобы победить.
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Janet [Последние слова] Ты сказала, что любишь *меня*. Меня! Предательница.
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Martha Где Джанет?
April Занята, как Тэтчер. Доказывает, что, несмотря на политический опыт, всё ещё может быстро приготовить канапе на кухне, если надо.
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April Готфрид и я расходимся. Это наш последний ужин.
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April Скажи, что ты не медитируешь, Готфрид. Соберись!
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Gottfried Западная медицина — это вуду.
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Jinny ЭКО — это практически чудо.
April А я думала, что это процедура с чашкой Петри.
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Gottfried Думаю, лучше удариться о подушку, чем съесть себя.
April Она хочет разбить ему лицо, а не испортить мягкую мебель.
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Bill Да, да, и я, кажется, Билл. Ну, раньше был.
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Martha Меня тоже часто называют позором в интернете, или ещё хуже. На самом деле, намного хуже. Это преступление — быть позором?
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Janet Теперь мы будем работать в одном офисе, она в моей команде.
April Повезло тебе, любоваться таким генетическим везением.
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April О, не волнуйся за неё. Выглядит как девушка, думает как мужчина. Андрогинная душа всегда была настоящей твердолобой.
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Gottfried Хорошо, что всё это вышло наружу, очень хорошо. Но теперь, думаю, тебе нужно защититься от такого количества негативной женской энергии.
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April Слушай, если Деннис Тэтчер и принц Филипп могли терпеливо идти за своими женщинами, то и Билл сможет.
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Martha Ну кто-то должен думать. Особенно теперь, когда ты занимаешься животной стороной дела.
Jinny Животное? Ты правда считаешь, что я стала животным? Немного гормонов, чтобы поддержать новую жизнь, и вдруг я — животное?
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April Ты хочешь сказать, что будешь её начальницей?
Janet Ну, я обычно так не говорю, но да, наверное, так.
April Значит, она будет твоей подчинённой, будет усердно записывать всё и параллельно строить планы, как тебя когда-нибудь заменить.
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Martha Похоже, нам предстоит стать коллективом. Как раз когда я привыкла к мысли, что мы пара.
Jinny Марфа! Мы станем *семьёй*.
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April Прекрасная Марианна, королева интриг, и её этот чертовски красивый муж. Жаль, что он — мудак-банкир с загадочным талантом делать миллионы на чужих бедах.
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Bill Она хочет любви *и идей*. Видишь, Том? Не денег и не дела. Такая... такая умная, такая чувствительная женщина. Такая *страстная* женщина.
Gottfried Братья, у вас есть что-то *прекрасное* общее.
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Janet Ты решила разрешить им
[Билл и Марианна]
Janet заниматься этим
[секс]
Janet в своей квартире?
Martha Ну, я... я подумала, что лучше, чем у тебя дома... с твоей-то точки зрения.
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Jinny Значит, у тебя всё-таки был мужчина внутри. И тебе понравилось. Как отвратительно. Меня тошнит.
April Ой, похоже, у тебя теперь целых *трое* маленьких мужчин внутри.
[Том смеётся]
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