AprilТы — лесбиянка первоклассного сорта и мыслитель второго сорта. Наверное, из-за всех этих женских исследований.
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JinnyЯ не думаю! Это может всё испортить. Обычно так и бывает.
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AprilДетки, извините, Джинни, Марта, детки рождаются каждый день в огромных количествах, угрожающих планете и нашему будущему. Но не каждый день кто-то из нас становится министром. В вашей абсолютно прогнившей и никчёмной оппозиционной партии.
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TomО, вот оно начинается: вы, грёбаные английские интеллигенты! Думаете, что вы такие крутые, а? Даже тебе нужны деньги, Билл! Деньги купили дом, а не твои чёртовы идеи!