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Киноафиша Фильмы Дневник Сюзанны для Николаса Цитаты из фильма Дневник Сюзанны для Николаса

Цитаты из фильма Дневник Сюзанны для Николаса

Matt Harrison [закадровый голос] Привет, мой милый Николас, это папа. Мне нужно это написать. Сейчас я ни о чём не могу думать, кроме того, что должен поговорить с тобой. Но это так тяжело, малыш. Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Я позволил ей уйти, не остановил её. Я даже не пошёл к ней, не поцеловал на прощание, Никки. Потому что, понимаешь, мой сладкий мальчик, маме стало плохо по дороге в город. Её машина пробила ограждение у бухты. Врач сказал, что она умерла ещё до аварии, что она не чувствовала боли. Я хочу в это верить. Я завожу твою музыкальную шкатулку, и она начинает играть. Я тянусь к твоей кроватке и касаюсь твоей нежной щёчки. Я кладу по одному указательному пальцу в каждую твою маленькую руку и смотрю, как ты сжимаешь их. Ты очень сильный. Но тебя нет в кроватке, правда? Потому что ты поехал с мамой в тот день. Она пристегнула тебя в автокресло и повезла в город. Она хотела, чтобы ты первым увидел свои фотографии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Wilkinson [на голосовую почту Мэтта, про Дневник] Я просто...
[прочищает горло]
Kate Wilkinson Я просто хотела сказать... Я читаю его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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