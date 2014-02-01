Фестиваль Мультивидение 2017. Ночь Влюбленных в Мультфильмы, 2017

В неделю Дня Всех Влюбленных фестиваль «Мультивидение» предлагает зрителям программу лучших анимационных фильмов для всех влюбленных друг в друга и в анимацию. Перефразируя поэта, и море, и Гомер, и анимация, все движется любовью! Зрители увидят трогательные, а иногда забавные, но всегда красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве, а также увидят, сколько любви заложено в каждом хорошо сделанном мультфильме.

Часть 1. Колибри и робот

«Колибри и робот» (реж. Tом Тейлер/США/2015/8’30)

Одинокий робот-посудомойка мечтает увидеть мир за стенами задней комнаты ресторана. И осуществляет мечту при помощи своего маленького друга…

«Паче чая-ния» (реж. Гийом Бланшет/Франция/2016/4’02)

Два обреченных чайных пакетика решают не сдаваться судьбе – именно так любовь и надежда толкают людей на невероятные подвиги!

«Борода» (реж. Софья Бадалова/Россия/2015/7’03)

Человек, живущий в полной гармонии со своей бородой, встречает женщину. И гармония тут же исчезает.

«Черная вдова» (реж. Джули Боэм/Германия/2015/1’47)

История страстного поцелуя, правда, с фатальным концом.

«Выдержать шторм» (реж. Питер Бейнторм/UK/2016/4’54)

Автор фильма за свою серию фильмов по знаменитому мюзиклу «Лев» Бенджамина Шоера получил более 20 наград на крупнейших международных фестивалях (включая Аннеси и British Animation Award). Этот фильм – один из лучших из этой серии.

«Механика» (реж. Aльба КапиллаИспания/2016/4’45)

Механический турникет работает в ремонте роботов. И его скучная, повседневная жизнь меняется только после встречи с Аранделой.

«Другими словами» реж. Кантор Тал/Израиль/2015/5’55)

Встреча отца с дочерью после многолетней разлуки и длительного конфликта вдруг обнаруживает очевидную родительскую неправоту.

Участник Annesy-2016

«Мишимасайко» (реж. Од Дансе/Франция/2016/14’00)

Мишима живет под землей, куда не проникают солнечные лучи. Но, однажды он видит прекрасную Сайко, пробуждающуюся внутри розы...

«Соседи» (реж. Приет-Матело/Франция/2015/11’32)

Камилла, работающая в супермаркете, живет одна со своей кошкой. Как вдруг в ее квартире появляется мужчина...

«Водяная лилия» (реж. Джастин Кунча/Франция/2015/8’31)

Раздирающая история водяной лилии, спасшей тонущего моряка…

«Любовь» (реж. Река Бусчи/Франция Венгрия/2016/14’32)

И море, и Гомер, и звезды - все движется одной любовью! «Английское слово «любовь» сейчас несет в себе куда больше смыслов, чем мы привыкли думать», - говорит автор фильма.

Номинация на «Золотой медведь» на Berlin International Film Festival за лучшую короткометражку

Номинация на «Золотую жар-птицу» на Hong Kong International Film Festival,

Номинация на лучшую короткометражку BFI London Film Festival 2016

Специальный приз жюри Festival Animanima 2016, etc

«Жизнь с Германом Г. Роттом» (реж. Чинтис Лунгрен/Эстония/2015/11’07)

Самец крысы Герман – обожает выпивку, громкую музыку, шахматы и беспорядок в квартире. И вдруг - маленькая буржуазная кошечка находит его очаровательным и решает к нему переехать…

Часть 2. Танец с кебабом

«Зачарованная» (реж.Юнг ВуСША/2016/3’05)

Одна сестра - такая прилежная и идеальная, что зависть её второй сестры порождает монстров…

«Прекрасна как сердце» (реж. Грегори Казарес/Швейцария/2015/11’50)

Рози - 12-летняя дурнушка и все сверстники над ней только издеваются и дразнят. Но, однажды она встречает колдунью…

«Путь» (реж. Taтьяна Жускевич/Франция/2016/ 5’13).

Девочка и ее огромный зверь идут по жизни рука об руку морское чудовище, которое коллекционирует

«Волнение» (реж. Гаэтан Левле/Франция/2015/ 5’48)

У моряка неожиданная дилемма: оставить ребенка и сесть на корабль или вовсе не ходить в море?

«Бабушка» (реж. Жанис Надо/Франция/2015/6’)

Бабушка, живущая у моря получает письмо о выселении из дома. Мир сразу рушится, и даже внучка не может узнать свою прежнюю бабушку…

«История юноши с волшебными веснушками» (реж. Мальгрин Деботе/Франция/2016/6’08)

Под неоновым светом электрического города маргинальной молодой человек идет на захватывающую встречу с женщиной-музыкантом. Вибрации тела расскажут им о странном законе притяжения …

«Лунный камень» (реж. Энтони Бонард/ Франция/2016/ 7’04)

Мечтательный Том обожает все, что связано с космосом. Его подруга Андреа – тоже. Но их дружба внезапно обрывается. И Том дает себе зарок - обязательно побывать на Луне!

«Голова исчезает» (реж. Франк Дион/Франция/2016/10’)

Жаклин малость сошла с ума, но, несмотря на это, она садится на поезд и едет к морю…С собственной головой под мышкой…

«69 секунд» (реж. Лаура НиколасБельгия2015/1’42)

История любви в квадратной форме.

«Лила» (реж. Карлос Ласкана/Аргентина/Испания/2014/9’09)

Лила - мечтательная девушка, которая не желает мириться с реальностью и преображает реальность силой своей фантазии и таланта.

«Механик» (реж. Пабло Ратторе/Aргентина/2015/10’00)

Любовная история изобретателя роботов Джона и продавщицы оригами Анны.

«Танец с кебабом» (реж. Петр Лоц/Польша2016/14’38)

В солнечном перенаселенном городе парочка живущих вместе мышей работают в кебабной. Работа тяжелая и не приносит удовольствия. И вот одна из мышей решает стать телезвездой!

«Друзья до гроба» (реж. Ли/Канада/2015/1’45)

Неизлечимый вирус превращает человечество в зомби. Но собака все равно остается верной своему хозяину. В надежде, что он снова превратиться в человека.

Часть 3. Космическая любовь

«Мужчина Познакомится» (реж. Марина Мошкова/Франция/11’53)

Романтическая история в мире оживших картин. Художник страдает от творческого кризиса. Чтобы найти свою музу, он обращается в бюро знакомств.

«Вот это любовь!» (реж.Mорис Хувелин/Франция/2014/2’17)

Пародия на фильмы о любви. На борту карманного «Титаника» красавчик Джек пересекает Атлантику, чтобы встретиться со своей Мэрилин. По дороге он не оставляет без внимания и других прекрасных кокеток. И при встрече с единственной огни финального поцелуя испепелят влюбленных до смерти.

«Рай для художника» (реж. Пако Гисберт/Испания/2015/9’34)

Кико – волшебник и может с помощью волшебного карандаша оживлять свои творения. Удастся ли ему оживить свою погибшую любовь?

«Прыжок в воду» (реж. Тадеуш Андреадус, Мария Раульт/США/2015/6’43)

Когда предложение руки и сердца, которое ты задумал, не срабатывает, ничего не остается, как броситься в омут, чтобы оттуда попытаться спасти свои планы на будущее.

«Чабан» (реж.Матиша Писачик/Хорватия/2014/ 18’20)

Злоумышленники выкрали собаку Лайку у хозяина и запустили её в космос. Чабан отправится на поиски Лайки, оказавшейся прекрасной девушкой, и найдет её в космосе.

«Птенец-оголец» (реж. Джон Дилвор/США/2014/8’03)

Забавная история о непростом романе кошки и птичка.

«Признаки измены» (реж. Пеи Ю Ю/ Тайвань/2015/ 4’32)

Цай заводит тайное знакомство с леопардихой. Но его жена стала замечать неладное…

«Леонардо» (реж. Феликс Хазаро/Франция / 2014/6’09)

Молодой Леонардо Да Винчи изобретает машину времени и оказывается в доисторических временах. Вот как, оказывается, выглядела Мона Лиза

«Меж временами» (реж. Макс Портер/США Нидерланды/ 2014/14’22)

Это сказка об относительности времени, которое никогда не идет ровно, о хлебных ломтиках толщиной в секунду и то том, что у влюбленных все получится!

«Космическая любовь» (реж. Корентин Шарор/Франция /2014 /7′)

Неожиданное прибытие космического корабля нарушает покой загадочных обитателей неизвестной планеты.

«Из баллончика» (реж. Таня Заман/США/2015/3’03)

Уличный художник пишет прекрасную картину на стене здания, но внезапно нагрянувшая полиция, обвиняет его в вандализме. Художнику ничего не остается, как бежать прочь через фавелы Рио де Жанейро. Но его творение неожиданно оживает и спасает своего творца.

«Воздушная почта» (реж. Изабель Фавез/Швейцария/2015/6’07)

Девушка влюбляется в известного боксера, но шансов с ним познакомиться с ним у неё ровным счетом нет никаких. И только почтовые голуби исполнят ее мечту.