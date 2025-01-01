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Киноафиша Фильмы Париж принадлежит нам Цитаты из фильма Париж принадлежит нам

Цитаты из фильма Париж принадлежит нам

Terry Yordan Всё можно свести к одной мысли. Его лень. Его трусость.
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Philip Kaufman О чём вы говорите?
Anne Goupil О всём и ни о чём. Мы не всегда соглашаемся, но это нормально.
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Laurence Ты злишься на Жерара? Злишься, не отрицай. Я тоже через это проходила — быть незаменимой, а потом стать просто декорацией.
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Philip Kaufman Ты уже всех обошёл.
Anne Goupil Что ты имеешь в виду?
Philip Kaufman Не делай вид, что удивлена. Я не верю в совпадения.
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Bernard Вы — виновные, с окровавленными руками.
Philip Kaufman Ты заходишь слишком далеко.
Bernard Слишком далеко? Слишком далеко?
Philip Kaufman А как насчёт Маяковского? Он не был испанцем, но покончил с собой.
Bernard Какой такой Маясковский?
Blonde à la party [смеётся] Маяковский, вау-вау!
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Anne Goupil [чтение вслух из "Бури" Шекспира] Пять саженей глубоко лежит твой отец / Из его костей кораллы выросли / Жемчугом стали его глаза / Ничто в нем не умирает / Но морская перемена / Превращает в нечто богатое и странное
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Bernard Ты слишком много пьёшь, но я не об этом хотел сказать. Ты должен понять наши проблемы. Ты сейчас не в Гринвич-Виллидж. Говорю как друг, как товарищ. Думаю, смена обстановки тебе пойдёт на пользу. Возможно, мы для тебя плохое влияние.
Philip Kaufman Где я буду спать?
Bernard Тебе не обязательно уходить сегодня. Я ведь не выгоняю тебя, человека твоего уровня, но постарайся понять. Я не могу держать тебя здесь вечно. Что скажут люди?
Philip Kaufman Понял. Пойду соберу зубную щётку.
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Jean-Marc Это ни в какое сравнение с Шекспиром.
Anne Goupil О, о Шекспире поговорим после моих экзаменов.
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Anne Goupil Я схожу с ума или это мир сошёл с ума?
Pierre Goupil И то, и другое, детка. И то, и другое.
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Juan's Sister Всё под угрозой — мир. Всё! И ничего нельзя с этим сделать.
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Jean-Marc Ты знаешь «Перикла»?
Anne Goupil Да.
Jean-Marc Что думаешь?
Anne Goupil Очень хорошо.
Jean-Marc Правда?
Anne Goupil Да.
Jean-Marc Есть хорошие сцены, но местами неудачно. Это не Шекспир. В любом случае — провал.
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Bernard Самоубийство Хуана — это ваша вина — вся ваша горечь, ваше отчаяние. Как мог хороший человек жить, окружённый такими нигилистами, как вы? Но вы всё равно не избавитесь от этого, хотя это длится уже 20 лет.
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Pierre Goupil У них свои идеи, у меня — свои.
Anne Goupil А я — девочка без мнения.
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Anne Goupil Почему бы тебе что-нибудь не сделать?
Philip Kaufman Друг Дамокла предупреждал его о мече, но его реакция заставила его упасть.
Anne Goupil Еще одна загадка?
Philip Kaufman Да.
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Ida Филипп будет там.
Pierre Goupil Филипп придёт?
Ida Он живёт у Бернара.
Anne Goupil Кто такой Филипп?
Pierre Goupil Кауфман.
Ida Филипп Кауфман!
Pierre Goupil Знаменитый журналист, обладатель Пулитцеровской премии. Написал пару романов. Был выдворен из США. Ты слышала про Маккарти?
Anne Goupil Он разве не умер?
Pierre Goupil Возможно, но меня на похороны не звали.
Anne Goupil Всегда скептик.
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Jean-Marc Это одна из тех вещей, когда работаешь ради искусства, не получая за это денег.
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Gerard Lenz Мне кажется, он ошибался с ножом. Я бы лучше себе вены порезал. Я так однажды делал.
Terry Yordan Это всегда неудачно. Вот почему ты и выбрал это.
Gerard Lenz Неудача длится до успеха. Нужно упорство.
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Gerard Lenz Это сцена на пляже. Ты должен заставить нас это почувствовать, когда говоришь. Говори против ветра, против шума моря, чаек. Вперёд.
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Gerard Lenz Я думаю, этот проект — безумие. Скорее всего, у нас будет провал.
Jean-Marc Возможно, нет.
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Jean-Marc Когда встретимся?
Anne Goupil В один прекрасный день.
Jean-Marc Как сегодня.
Anne Goupil Завтра или в следующем году.
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Anne Goupil Ты неправ.
Philip Kaufman Ну конечно. Я, как всегда, прав.
Anne Goupil Если настаиваешь.
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Anne Goupil Почему ты со мной разговаривала?
Philip Kaufman Почему? Никогда не пытайся понять почему. Остерегайся Терри. Остерегайся меня. Забудь всё, что я сказал, если сможешь. Если нет — прости меня.
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Philip Kaufman Не пытайся понять. Есть тайны, которые могут вынести лишь немногие. Хуан не смог. Боюсь, Жерар тоже не сможет. Жерар в опасности. Он ещё не знает, но я не даю ему больше двух месяцев.
Anne Goupil Это неправда.
Philip Kaufman Ладно, значит неправда.
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Блондинка на вечеринке Но у Хуана было столько идей и его искусство. Он был своим, нашим музыкантом, новым Гарсия Лоркой.
Пьер Гупиль [к Анн] Если бы Лорка играл на гитаре.
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Philip Kaufman Я хочу сказать тебе, что мир не такой, каким кажется. Нет, послушай меня. Некоторые уже догадываются, что я скажу, но я *знаю* это. Весь мир в опасности, хотя не осознаёт этого. Всё — лишь видимость. Те, кого мы считаем сильными, — марионетки. Настоящие хозяева правят втайне.
Anne Goupil Кто они?
Philip Kaufman У них нет имён. Я говорю загадками, но некоторые вещи можно рассказать только загадками.
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Gerard Lenz Думаю, ты знаешь больше, чем говоришь.
Terry Yordan И что?
Gerard Lenz Вот почему ты мне нравишься.
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Gerard Lenz Я знаю, что ты знаешь.
Terry Yordan Ты не знаешь того, что знаю я.
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Anne Goupil А что, если я скажу тебе, что ты в опасности?
Gerard Lenz В опасности?
Anne Goupil ...Из-за Терри.
Gerard Lenz Это ревность. Слышишь, Терри?
Terry Yordan Да.
Gerard Lenz Разве это не смешно?
Terry Yordan Нет, я могу быть опасной девушкой.
Gerard Lenz Мне всегда нравились роковые женщины.
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Gerard Lenz Ты знаешь «Перикла»?
Anne Goupil Да.
Gerard Lenz Что думаешь?
Anne Goupil Это проверка?
Gerard Lenz Нет, хочу узнать твоё мнение.
Anne Goupil Ладно. Он довольно разрозненный.
Gerard Lenz Верно. И?
Anne Goupil Но это не важно.
Gerard Lenz Почему?
Anne Goupil Потому что он на другом уровне. Это правильный ответ?
Gerard Lenz Отлично.
[Анна смеётся]
Gerard Lenz Все говорят, что я сумасшедший, даже Терри, но я хочу поставить его именно потому, что он «непостановочен». Мне всё равно. Он кусками, лоскутами, но в целом держится вместе. Перикл может путешествовать по королевствам, герои разбросаны, но от этого не уйти. В пятом акте все собираются вместе. Я хочу показать это. Думаешь, я с ума сошёл?
Anne Goupil Нет. Вовсе нет.
Gerard Lenz Спасибо. Но надо попытаться заставить людей понять это. Он показывает хаотичный, но не абсурдный мир, похожий на наш, разлетающийся во все стороны, но с какой-то целью. Только мы её не знаем. Я тебя утомляю?
Anne Goupil Нет. Я согласна. Мир не такой абсурдный, каким кажется.
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Gerard Lenz Я звонил Терри. Она отгородилась от всех. Никого не принимает. Говорила загадками: «Я не достойна тебя, ты не достоин меня.»
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Anne Goupil Он ушёл. Возможно, я ошибалась. Это была моя гордость. Его тоже. Я не святая.
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Gerard Lenz «У меня нет другого выхода, кроме как броситься в море.»
Anne Goupil Мольер, «Жорж Данден», акт 3, сцена...
Gerard Lenz Сцена 15.
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Gerard Lenz Я чувствую себя потерянным на краю света. Ты — последнее человеческое лицо на горизонте. У меня странное головокружение. Всё вокруг меня крутится всё быстрее и быстрее.
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Terry Yordan Кошмары — это алиби.
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[последние реплики]
Anne Goupil Что ты теперь будешь делать?
Jean-Val - L'assistant de Gérard Продолжать. Мы должны. Поставить «Перикла». Ты с нами?
Anne Goupil Зачем?
Jean-Val - L'assistant de Gérard Это западный ветер?
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Terry Yordan У зла несколько лиц.
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Laurence Ты напрасно тратишь время на Терри. Она тебе ничего не расскажет.
Anne Goupil Я знаю.
Laurence Терри ведёт себя загадочно. Так она и удерживает Жерара.
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Terry Yordan Это вся твоя вина. Ты искал возвышенное. Бедняга.
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Gerard Lenz Вы все в изгнании. Чувствуете себя как дома? Вас не тошнит от этой гнили? Время близко. Я не хочу оставаться до конца.
Jean-Val - L'assistant de Gérard Нужно всегда кланяться.
Gerard Lenz Свистеть? Нет, спасибо. Лучше я уйду до помидоров.
Theater actor Гнилые.
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Gerard Lenz А какие у тебя мысли?
Jean-Val - L'assistant de Gérard Как обычно: уют, хороший виски.
Theater actor Красивые девушки.
Jean-Val - L'assistant de Gérard Очевидно. Ну и что ещё тебе надо?
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Знакомый Хуана в кафе Хорошо ли был талантлив этот Хуан?
Анн Гупий Так говорят.
Знакомый Хуана в кафе Выглядел он не так. Скорее проклятым типом. Тем, кто использует свой гений, чтобы выжить. Его работа сводилась к тому, чтобы сидеть часами, ни слова не говоря. Он наблюдал за прохожими, особенно за девушками. Если кто-то ему не нравился, он мог ударить. Однажды получил две недели за то, что ударил человека, которого считал фашистским шпионом.
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Connaissance de Juan au café Это всё, что я знаю, и всё, что хочу знать.
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Monsieur Boileau Прослушать всех карликов в Париже. Ни одного ниже метра. Знаю, что, может, и не найдём. Можно взять детей с бородами.
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Anne Goupil Я не могу больше ждать. Я сдаюсь.
Tania Fedin Терпение — это сложно. Да, дитя, ждать тяжело.
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Tania Fedin Я не знаю почему, но я знаю.
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De Georges Я хорошо знал Хуана — представитель исчезающей породы — ярых индивидуалистов, желающих разрушить всё. И которые разрушают себя первыми. Некая биологическая неизбежность.
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Tania Fedin Если тело стоит прямо, значит, и душа не согнётся.
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De Georges Как у Жерара дела?
Anne Goupil Не очень хорошо.
De Georges Я восхищаюсь наивностью и энтузиазмом молодости. Может, у них всё получится.
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Pierre Goupil Я реалист. У меня нет иллюзий. Нет ни героев, ни святых.
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Gerard Lenz Зачем стоять как столб? Поэзия — это движение, движение вперёд. Я хочу, чтобы казалось, что ты рвёшься вперёд. Попробуй ещё раз.
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Philip Kaufman Есть только одно решение: не думать. Я цепляюсь за людей, которых встречаю: за тебя, за кого угодно. Я смотрю на них: они существуют. Они всё ещё живы и свободны, их ноги стоят на земле. Если они тоже видят меня, значит, я ещё здесь, значит, они считают меня одним из них.
Anne Goupil Это эгоистично.
Philip Kaufman Возможно. Мне по х##у.
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Gerard Lenz Ты актёр. Не фантазируй. У тебя вся сцена. Используй её. Или потеряешь. Ты обращаешься прямо к зрителям. Вперёд.
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Philip Kaufman Ты всё ещё хочешь правду? Правда в том, что это не важно.
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Philip Kaufman Пьесы работают или не работают. Это времяпрепровождение для интеллектуалов. Открой глаза. Осмотрись. Везде. Даже в этом отеле. Ты замечал людей, которые живут в этом отеле? Они работают больше, чем любой мелкий актёр.
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Gerard Lenz Что вы себе представляете?
Jean-Val - L'assistant de Gérard Башни, стены, отрубленные головы.
Gerard Lenz Зачем?
Jean-Val - L'assistant de Gérard Чтобы создать у зрителей иллюзию.
Gerard Lenz Но театр — это не иллюзия, это реальность.
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Jean-Val - L'assistant de Gérard А что ты думаешь?
Gerard Lenz Я думал о Филипе, для разнообразия. О том, каково это — быть изгнанным. Это очень глупо. Я сам всё больше чувствую себя изгнанником.
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Pierre Goupil Что ты тут делаешь?
Anne Goupil Прогуляться?
Pierre Goupil С этой т###? Дай её адрес.
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Tania Fedin Кто тебя послал — ягнёнок или дракон?
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Tania Fedin Мы умираем, потому что мы — жизнь. Всё должно погибнуть.
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Tania Fedin Боишься? Я знаю, как это бывает. Мужество уходит из нас, словно вода из ладони.
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Tania Fedin Ты знаешь легенду о военачальнике? У него был очень близкий друг. Но все военачальники начинают сомневаться в своих друзьях. Друзья — это наше отражение. Отправив его назад на вражескую территорию, он сбросил его с парашютом над морем. Потом объявил его мучеником.
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Tania Fedin Ничего не поделаешь. Жди знака. Жди его возвращения. Терпи.
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Tania Fedin Нам нужно подготовиться. Час приближается. Мы должны закалить наши души огнём.
[зажигает сигарету]
Tania Fedin Бог извергнет равнодушных. Ты готов? Звезда Абсент приближается к Земле. Воды отравлены. Дети пьют смертельное молоко. Ты читаешь газеты? Вчера в Лондоне умер человек с ранами Хиросимы на теле. Конец очень близок. Очень близок. Не бойся, не дрожи.
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Gerard Lenz Ты меня любишь?
Anne Goupil Гёте сказал: «Если я тебя люблю — что тебе до этого?»
Gerard Lenz К чёрту Гёте. Ответь мне.
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Anne Goupil Почему ты сдалась?
Gerard Lenz Мне надоело. Как только начинаешь идти на уступки, остановиться уже нельзя.
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Pierre Goupil Всё наладится. Останься с нами. Пойдём к другу на немое кино. Это тебя развеселит. Почему такое грустное лицо? Улыбнись нам.
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