Bernard Ты слишком много пьёшь, но я не об этом хотел сказать. Ты должен понять наши проблемы. Ты сейчас не в Гринвич-Виллидж. Говорю как друг, как товарищ. Думаю, смена обстановки тебе пойдёт на пользу. Возможно, мы для тебя плохое влияние.

Philip Kaufman Где я буду спать?

Bernard Тебе не обязательно уходить сегодня. Я ведь не выгоняю тебя, человека твоего уровня, но постарайся понять. Я не могу держать тебя здесь вечно. Что скажут люди?