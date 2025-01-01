Terry YordanВсё можно свести к одной мысли. Его лень. Его трусость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanО чём вы говорите?
Anne GoupilО всём и ни о чём. Мы не всегда соглашаемся, но это нормально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LaurenceТы злишься на Жерара? Злишься, не отрицай. Я тоже через это проходила — быть незаменимой, а потом стать просто декорацией.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanТы уже всех обошёл.
Anne GoupilЧто ты имеешь в виду?
Philip KaufmanНе делай вид, что удивлена. Я не верю в совпадения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BernardВы — виновные, с окровавленными руками.
Philip KaufmanТы заходишь слишком далеко.
BernardСлишком далеко? Слишком далеко?
Philip KaufmanА как насчёт Маяковского? Он не был испанцем, но покончил с собой.
BernardКакой такой Маясковский?
Blonde à la party[смеётся]Маяковский, вау-вау!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne Goupil[чтение вслух из "Бури" Шекспира]Пять саженей глубоко лежит твой отец / Из его костей кораллы выросли / Жемчугом стали его глаза / Ничто в нем не умирает / Но морская перемена / Превращает в нечто богатое и странное
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BernardТы слишком много пьёшь, но я не об этом хотел сказать. Ты должен понять наши проблемы. Ты сейчас не в Гринвич-Виллидж. Говорю как друг, как товарищ. Думаю, смена обстановки тебе пойдёт на пользу. Возможно, мы для тебя плохое влияние.
Philip KaufmanГде я буду спать?
BernardТебе не обязательно уходить сегодня. Я ведь не выгоняю тебя, человека твоего уровня, но постарайся понять. Я не могу держать тебя здесь вечно. Что скажут люди?
Jean-MarcЕсть хорошие сцены, но местами неудачно. Это не Шекспир. В любом случае — провал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BernardСамоубийство Хуана — это ваша вина — вся ваша горечь, ваше отчаяние. Как мог хороший человек жить, окружённый такими нигилистами, как вы? Но вы всё равно не избавитесь от этого, хотя это длится уже 20 лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pierre GoupilУ них свои идеи, у меня — свои.
Anne GoupilА я — девочка без мнения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne GoupilПочему бы тебе что-нибудь не сделать?
Philip KaufmanДруг Дамокла предупреждал его о мече, но его реакция заставила его упасть.
Anne GoupilЕще одна загадка?
Philip KaufmanДа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
IdaФилипп будет там.
Pierre GoupilФилипп придёт?
IdaОн живёт у Бернара.
Anne GoupilКто такой Филипп?
Pierre GoupilКауфман.
IdaФилипп Кауфман!
Pierre GoupilЗнаменитый журналист, обладатель Пулитцеровской премии. Написал пару романов. Был выдворен из США. Ты слышала про Маккарти?
Anne GoupilОн разве не умер?
Pierre GoupilВозможно, но меня на похороны не звали.
Anne GoupilВсегда скептик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean-MarcЭто одна из тех вещей, когда работаешь ради искусства, не получая за это денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gerard LenzМне кажется, он ошибался с ножом. Я бы лучше себе вены порезал. Я так однажды делал.
Terry YordanЭто всегда неудачно. Вот почему ты и выбрал это.
Philip KaufmanПочему? Никогда не пытайся понять почему. Остерегайся Терри. Остерегайся меня. Забудь всё, что я сказал, если сможешь. Если нет — прости меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanНе пытайся понять. Есть тайны, которые могут вынести лишь немногие. Хуан не смог. Боюсь, Жерар тоже не сможет. Жерар в опасности. Он ещё не знает, но я не даю ему больше двух месяцев.
Anne GoupilЭто неправда.
Philip KaufmanЛадно, значит неправда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Блондинка на вечеринкеНо у Хуана было столько идей и его искусство. Он был своим, нашим музыкантом, новым Гарсия Лоркой.
Пьер Гупиль[к Анн] Если бы Лорка играл на гитаре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanЯ хочу сказать тебе, что мир не такой, каким кажется. Нет, послушай меня. Некоторые уже догадываются, что я скажу, но я *знаю* это. Весь мир в опасности, хотя не осознаёт этого. Всё — лишь видимость. Те, кого мы считаем сильными, — марионетки. Настоящие хозяева правят втайне.
Anne GoupilКто они?
Philip KaufmanУ них нет имён. Я говорю загадками, но некоторые вещи можно рассказать только загадками.
Gerard LenzВсе говорят, что я сумасшедший, даже Терри, но я хочу поставить его именно потому, что он «непостановочен». Мне всё равно. Он кусками, лоскутами, но в целом держится вместе. Перикл может путешествовать по королевствам, герои разбросаны, но от этого не уйти. В пятом акте все собираются вместе. Я хочу показать это. Думаешь, я с ума сошёл?
Anne GoupilНет. Вовсе нет.
Gerard LenzСпасибо. Но надо попытаться заставить людей понять это. Он показывает хаотичный, но не абсурдный мир, похожий на наш, разлетающийся во все стороны, но с какой-то целью. Только мы её не знаем. Я тебя утомляю?
Anne GoupilНет. Я согласна. Мир не такой абсурдный, каким кажется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gerard LenzЯ звонил Терри. Она отгородилась от всех. Никого не принимает. Говорила загадками: «Я не достойна тебя, ты не достоин меня.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne GoupilОн ушёл. Возможно, я ошибалась. Это была моя гордость. Его тоже. Я не святая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gerard Lenz«У меня нет другого выхода, кроме как броситься в море.»
Jean-Val - L'assistant de GérardКак обычно: уют, хороший виски.
Theater actorКрасивые девушки.
Jean-Val - L'assistant de GérardОчевидно. Ну и что ещё тебе надо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Знакомый Хуана в кафеХорошо ли был талантлив этот Хуан?
Анн ГупийТак говорят.
Знакомый Хуана в кафеВыглядел он не так. Скорее проклятым типом. Тем, кто использует свой гений, чтобы выжить. Его работа сводилась к тому, чтобы сидеть часами, ни слова не говоря. Он наблюдал за прохожими, особенно за девушками. Если кто-то ему не нравился, он мог ударить. Однажды получил две недели за то, что ударил человека, которого считал фашистским шпионом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connaissance de Juan au caféЭто всё, что я знаю, и всё, что хочу знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monsieur BoileauПрослушать всех карликов в Париже. Ни одного ниже метра. Знаю, что, может, и не найдём. Можно взять детей с бородами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anne GoupilЯ не могу больше ждать. Я сдаюсь.
Tania FedinТерпение — это сложно. Да, дитя, ждать тяжело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinЯ не знаю почему, но я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
De GeorgesЯ хорошо знал Хуана — представитель исчезающей породы — ярых индивидуалистов, желающих разрушить всё. И которые разрушают себя первыми. Некая биологическая неизбежность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinЕсли тело стоит прямо, значит, и душа не согнётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
De GeorgesКак у Жерара дела?
Anne GoupilНе очень хорошо.
De GeorgesЯ восхищаюсь наивностью и энтузиазмом молодости. Может, у них всё получится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pierre GoupilЯ реалист. У меня нет иллюзий. Нет ни героев, ни святых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gerard LenzЗачем стоять как столб? Поэзия — это движение, движение вперёд. Я хочу, чтобы казалось, что ты рвёшься вперёд. Попробуй ещё раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanЕсть только одно решение: не думать. Я цепляюсь за людей, которых встречаю: за тебя, за кого угодно. Я смотрю на них: они существуют. Они всё ещё живы и свободны, их ноги стоят на земле. Если они тоже видят меня, значит, я ещё здесь, значит, они считают меня одним из них.
Anne GoupilЭто эгоистично.
Philip KaufmanВозможно. Мне по х##у.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gerard LenzТы актёр. Не фантазируй. У тебя вся сцена. Используй её. Или потеряешь. Ты обращаешься прямо к зрителям. Вперёд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanТы всё ещё хочешь правду? Правда в том, что это не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip KaufmanПьесы работают или не работают. Это времяпрепровождение для интеллектуалов. Открой глаза. Осмотрись. Везде. Даже в этом отеле. Ты замечал людей, которые живут в этом отеле? Они работают больше, чем любой мелкий актёр.
Gerard LenzЯ думал о Филипе, для разнообразия. О том, каково это — быть изгнанным. Это очень глупо. Я сам всё больше чувствую себя изгнанником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pierre GoupilЧто ты тут делаешь?
Anne GoupilПрогуляться?
Pierre GoupilС этой т###? Дай её адрес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinКто тебя послал — ягнёнок или дракон?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinМы умираем, потому что мы — жизнь. Всё должно погибнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinБоишься? Я знаю, как это бывает. Мужество уходит из нас, словно вода из ладони.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinТы знаешь легенду о военачальнике? У него был очень близкий друг. Но все военачальники начинают сомневаться в своих друзьях. Друзья — это наше отражение. Отправив его назад на вражескую территорию, он сбросил его с парашютом над морем. Потом объявил его мучеником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinНичего не поделаешь. Жди знака. Жди его возвращения. Терпи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tania FedinНам нужно подготовиться. Час приближается. Мы должны закалить наши души огнём.
[зажигает сигарету]
Tania FedinБог извергнет равнодушных. Ты готов? Звезда Абсент приближается к Земле. Воды отравлены. Дети пьют смертельное молоко. Ты читаешь газеты? Вчера в Лондоне умер человек с ранами Хиросимы на теле. Конец очень близок. Очень близок. Не бойся, не дрожи.