LouiseВ делах сердца, похоже, Энрико Райналди больше грек, чем итальянец... Ему нравятся мальчики, Филипп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PhilipЯ не верю ни одному слову из того, что ты мне рассказал. Я уверен, если бы я был здесь, мой кузен был бы жив. И я верю, что, какой бы ценой ему ни достался этот боль и страдания перед смертью, я отплачу сполна женщине, которая это вызвала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RachelИтак, кто присоединится ко мне и выпьет этот замечательный портвейн? Или, если мужчины пожелают, могут удалиться в соседнюю комнату, а мы покурим трубки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip[Рэйчел]Я бы предпочёл, чтобы ты меня ударила, чем чтобы я слышал твой плач.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
РэйчелИли я останусь без денег и буду вынуждена давать уроки итальянского скучающим женам помещиков.
ФилипО, нет-нет. Учительницами становятся только старые девы. Все это знают. И то — когда им больше никто не помогает.