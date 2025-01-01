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Киноафиша Фильмы Моя кузина Рэйчел Цитаты из фильма Моя кузина Рэйчел

Цитаты из фильма Моя кузина Рэйчел

[Последние слова]
Philip Была ли она? Сделала ли? Не сделала? Рэйчел, мои муки.
🧡
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🥺
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🥱
Rachel Она умерла в ночь своей свадьбы.
Philip Боже, от чего?
Rachel От шока... кажется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые слова]
Philip [закадровый голос] Она сделала это? Не сделала? Кто виноват?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip В доме были разрешены только собаки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Филипп, были проведены расследования. Мой отец...
Philip Какие расследования?
Louise В делах сердца, похоже, Энрико Райналди больше грек, чем итальянец... Ему нравятся мальчики, Филипп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Я не верю ни одному слову из того, что ты мне рассказал. Я уверен, если бы я был здесь, мой кузен был бы жив. И я верю, что, какой бы ценой ему ни достался этот боль и страдания перед смертью, я отплачу сполна женщине, которая это вызвала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Итак, кто присоединится ко мне и выпьет этот замечательный портвейн? Или, если мужчины пожелают, могут удалиться в соседнюю комнату, а мы покурим трубки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip [Рэйчел] Я бы предпочёл, чтобы ты меня ударила, чем чтобы я слышал твой плач.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рэйчел Или я останусь без денег и буду вынуждена давать уроки итальянского скучающим женам помещиков.
Филип О, нет-нет. Учительницами становятся только старые девы. Все это знают. И то — когда им больше никто не помогает.
Рэйчел А как насчёт вдов?
Филип Вдовы? Ах, вдовы выходят замуж так быстро, как могут. А если не могут — закладывают свадебные кольца.
Рэйчел Ну, я думаю, я бы предпочла давать уроки итальянского.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Вчера ты был совсем подавлен.
Louise Удивительно, что ты это заметил.
Philip Мы все заметили. Я удивлён, что девочки Паско не сказали ни слова.
Louise Ну, девочки Паско, наверное, были слишком заняты, обсуждая кое-что другое.
Philip Что именно?
Louise Как легко такой женщине, как твоя кузина Рэйчел, обвести тебя вокруг пальца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Что это?
Rachel Травяной чай. Итальянский... настой из этих трав. Вот, попробуй. Попробуй.
[Протягивает ему чашку]
Philip [робко делает глоток из чашки] Он, эм, отвратительный.
Rachel [смеётся] Он полезен. Для здоровья полезен.
🧡
👏
🥺
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🥱
Philip [тихо, себе под нос] Невероятная с###а.
Enrico Rainaldi А?
Philip Я сказал, как сильно я ждал встречи с ней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Удачи — и постарайся не задушить её до ужина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Какая она была, ради всего святого?
Seecombe Не могу сказать, сэр.
Philip Боже мой, мужик, она толстая? Худая? Высокая? Низкая? У неё деревянная нога? Усы? На носу бородавка?
Seecombe Я ничего об этом не знаю, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Масло тает. Лучше оближи пальцы.
🧡
👏
🥺
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🥱
Rachel Я открою окно, прежде чем лечь спать.
Philip Тогда дождь польёт и испортит новый ковёр.
Rachel Как ты привередлива.
Philip Я думал, вы, женщины, больше всего на свете волнуетесь о таких пустяках.
Rachel Вы, женщины?
Philip Только когда больше не о чем волноваться.
🧡
👏
🥺
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🥱
Philip Вы в этих делах строго придерживаетесь правил, не так ли, мистер Кач?
Couch Такова моя работа, хозяин Эшли. Строго придерживаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Посмотри на это! Пыль!
Philip Пусть сама пыль сдует, если ей так мешает.
Louise И запах! Все собаки в округе что, тут наложили?
Philip Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Есть только одна вещь, которую я хочу. Но я не стану просить об этом.
Rachel Почему нет?
Philip Потому что ты бы дала мне пощёчину.
Rachel Скажи мне.
Philip Я знаю — я — теперь я знаю, чего мне не хватает.
Rachel Правда?
Philip Да.
Rachel Ты уверен?
Philip Уверен.
Rachel [задувает свечу] С днём рождения.
🧡
👏
🥺
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🥱
Philip Где она?
Kendall На кухне.
Philip Что делает?
Kendall Трудно сказать.
🧡
👏
🥺
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🥱
Rachel Мне доводилось испытывать стыд в жизни. Ужасный стыд. Но *это* — худшее!
🧡
👏
🥺
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🥱
Rachel Я хотела, чтобы тебе понравилось. Хотела поблагодарить тебя.
Philip За что?
Rachel За что? За всё! За то, что был так добр ко мне. За драгоценности. Или ты - ты - ты думал, что купил меня?
🧡
👏
🥺
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🥱
Rachel Не закрывай дверь. После того, что было прошлой ночью, я не могу оставаться с тобой наедине.
Philip Пожалуйста, не делай так.
Rachel Я не чувствую себя в безопасности с тобой.
Philip Умоляю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Ты — начало всего! Мальчик. Как мне жить с мальчиком — каким бы милым он ни был? Великолепный щенок, который носится кругами, нищий и с мокрым носом, ищущий маму. Пей. Пей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Почему я не могу иметь свою собственную жизнь? И построить её для себя? И делать то, что хочу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Бедный Филипп, тебя снова осиротили?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Посмотри.
[читает сообщение, спрятанное в конверте, который Амброуз написал и отправил Филиппу]
Louise "Она наконец-то покончила со мной. Рэйчел, моя мука. Ради Бога, приходи скорее."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Филипп Где он?
Энрико Райналди Где он? Конечно, дорогой мой, ты же знаешь. Он мёртв.
🧡
👏
🥺
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🥱
Enrico Rainaldi Ваша кузина Рэйчел, мистер Эшли, женщина с очень сильным — импульсивным — характером. Очень сильным. Вы понимаете?
🧡
👏
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🥱
Philip Ты прекрасно знаешь, что она довела его до смерти.
Kendall Мы ничего такого не знаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louise Что ты собираешься с ней делать?
Philip Прямо с ней поговорю. Конечно, она попытается выкрутиться — с помощью лёгкого обморока.
Louise Обморок, по-театральному.
Philip Будет устраивать истерику. Разве не этого ждут от итальянок?
Louise Ну, она же наполовину итальянка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip От всей этой макаронины она, наверное, будет слишком жирной, чтобы подняться по лестнице.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Я хочу справедливости для Эмброуза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рэйчел Как бы ты это определила? Нашу женственность? Госпожи Пэско и мою?
Филип Бог знает. Я лишь знаю, что мне нравится на тебя смотреть, но на госпожу Пэско — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Все будут пялиться на тебя.
Rachel Тогда я просто буду пялиться в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Всё это было его страстью. Так что я сделала её своей тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Где, чёрт побери, эти собаки?
Seecombe Думаю, они пошли за ней наверх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Разве ты не понимаешь, если бы я хотела твоих денег, я бы просто попросила их у тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Спокойной ночи.
Rachel Спокойной ночи.
Philip И надеюсь, ты уснёшь.
Rachel И ты тоже.
Philip И не злись на меня.
Rachel Я не злилась на тебя, Филипп. Иди сюда. Наклонись.
[она целует его]
Rachel А теперь иди спать, хороший мальчик. Иди. Иди!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Почему женщины должны страдать при родах? Это просто их судьба?
Philip Я никогда об этом не думал.
Rachel Нет. Конечно, не думал. Ты ничего не знаешь о женщинах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kendall Они были пресловуты. И он, и она — своей неукротимой расточительностью и, по-видимому, безграничным аппетитом. Ты понимаешь? Понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Разве ты не можешь позволить мне быть самой собой? Женщиной! Которая идёт по жизни так, как хочет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Рэйчел. Рэйчел.
Rachel Что такое?
Philip У меня для тебя кое-что есть.
Rachel Я сплю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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