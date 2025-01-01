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Загородная прогулка
Цитаты из фильма Загородная прогулка
Цитаты из фильма Загородная прогулка
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Цитаты
Henriette
Ты чувствовала к этому всему необъятную нежность... к траве, воде, деревьям? Какое-то смутное томление. Оно начинается здесь, потом поднимается. Почти до слёз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henriette
Интересно, чувствуют ли эти маленькие создания радость и печаль, как мы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henri
Шлюхи меня утомляют, светские девушки ещё хуже, а остальные слишком опасны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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