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Киноафиша Фильмы Загородная прогулка Цитаты из фильма Загородная прогулка

Цитаты из фильма Загородная прогулка

Henriette Ты чувствовала к этому всему необъятную нежность... к траве, воде, деревьям? Какое-то смутное томление. Оно начинается здесь, потом поднимается. Почти до слёз.
🧡
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Henriette Интересно, чувствуют ли эти маленькие создания радость и печаль, как мы.
🧡
👏
🥺
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🥱
Henri Шлюхи меня утомляют, светские девушки ещё хуже, а остальные слишком опасны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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