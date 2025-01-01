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Киноафиша Фильмы 1+1: Голливудская история Цитаты из фильма 1+1: Голливудская история

Цитаты из фильма 1+1: Голливудская история

Dell Scott Ты можешь взять любую девушку, какую захочешь, чувак. Ты богат и свободен. А что насчёт этой дамы с ботоксом? Вы бы идеально подошли друг другу. Ты не можешь двигать телом, она — лицом.
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Dell Scott Ты в порядке, чувак? Я имею в виду, что-то ещё болит?
Philip Lacasse Болят ноги. Нервы. Это называется нейрогенная боль. Как будто горишь.
Dell Scott Тебе ничего не дают от этого?
Philip Lacasse Разные лекарства. Немного помогает. Но мало.
Dell Scott Болит настолько, что хочется сдохнуть?
Philip Lacasse Нет. Но потеря жены — да.
Dell Scott Я помогу тебе.
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Yvonne Pendleton Зачем тебе подпись?
Dell Scott Мне подпись не нужна. Моему куратоу нужна подпись. На самом деле, лучше напиши здесь свой номер — вдруг она позвонит или проверит. Тогда будет казаться, что я сделал то, что обещал. А если спросит, скажи, что пришёл очень привлекательный кандидат, но вы вроде как не искали супермодель.
Yvonne Pendleton Извините, кто это может позвонить?
Dell Scott Мой куратор.
Yvonne Pendleton Куратор?
Philip Lacasse [смотрит прямо в глаза Деллу] Его надзиратель.
Dell Scott Что за взгляд? Не суди меня. Я тебя не осуждаю.
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Philip Lacasse Ты когда-нибудь слушал оперу?
Dell Scott Да. Опера в тюрьме — это хит. На оперный вечер едва ли можно найти место.
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Делл Скотт Допустим, я хочу открыть свою компанию, которую ты потом купишь за миллион.
Филип Лакасс Я бы спросил: «Какая у тебя идея?»
Делл Скотт Не знаю.
Филип Лакасс Что тебя по-настоящему заводит?
Делл Скотт Женщины, сон. Спать с женщинами.
Филип Лакасс Трудно это монетизировать.
Делл Скотт У меня есть друзья, которые с тобой не согласятся.
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Dell Scott Слушай, твоя плантация — это полный бред. Но, к сожалению, я не хочу быть ничьим слугой. Так что подпиши мои бумаги, а я подумаю над твоим предложением, ладно?
Philip Lacasse Мы не можем подписать бумаги, что ты ищешь работу, если ты отказываешься от той, что я предложил.
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Делл Скотт [пытается помочь Филипу дышать] Вдыхать — ничего особенного, чувак. П, ты ж знаешь, как мне нужна эта работа. Так что глубоко вдохнёшь, или я тебе рот в рот сделаю.
[Филип смеётся и начинает дышать]
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Dell Scott Видишь ли, мой папа был художником.
Philip Lacasse Правда?
Dell Scott Мошенник. Мошенник-аферист. Я его никогда не видел. Если только не считать времени, что мы вместе просидели за решёткой. Мы сидели в тюрьме вместе. Круто, да? Знаешь, что он сказал, когда меня увидел, чувак? Сказал: «Добро пожаловать домой». Представляешь, сказать такое своему ребёнку? «Добро пожаловать домой».
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Philip Lacasse Люди совершают ошибки.
Dell Scott Не знаю. Я их наделал по самые гланды.
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Делл Скотт Готов?
Филип Лакасс Да.
Делл Скотт Ладно, кодовое слово будет... «Верди».
Филип Лакасс [смеётся] Мне надо вставлять «Верди» в предложение?
Делл Скотт Да. Например: «Я пошёл. Ты Верди уродливый.»
[вместе смеются]
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Philip Lacasse Ты знаешь, что такое DNR?
Dell Scott D и что?
Philip Lacasse DNR. Не реанимировать. Это то, с чем тебе придётся согласиться, если будешь моим сиделкой. Понимаешь, что это значит?
Dell Scott Типа, мне не нужно делать тебе искусственное дыхание, если у тебя застрянет кумкват?
Philip Lacasse Никаких экстраординарных мер, если я перестану дышать. Ничего.
Dell Scott Меня устраивает ничего, чувак.
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Dell Scott Так ты вообще не представляешь, как эта женщина выглядит?
Philip Lacasse И она меня тоже. Да, она есть.
Dell Scott Что значит «И она меня тоже»? В каком веке ты живёшь?
Philip Lacasse Слушай, мне кажется, ты не до конца понимаешь, как работает переписка.
Dell Scott А мне кажется, ты не понимаешь, как работают женщины.
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Dell Scott Я тебя пугаю?
Yvonne Pendleton Да. Да, пугаешь, мистер Скотт. Но не по тем причинам, что ты думаешь. Насколько могуществен мистер Лакасс... он уязвимый человек. Так что меня пугает мысль о том, что он в неправильных руках? Да, пугает.
Dell Scott Он, похоже, не считает эти руки неправильными. Он их выбрал.
Yvonne Pendleton А почему ты думаешь, что он выбрал именно тебя?
Dell Scott Потому что я лучший кандидат.
Yvonne Pendleton Потому что ты был худшим кандидатом. Без сомнений.
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Dell Scott Ты на уборку пришёл?
Guy in Elevator Эээ, помощник по жизни.
Dell Scott Помощник по чему?
Guy in Elevator Вспомогательный.
Dell Scott Так теперь это так называют?
[смеётся]
Dell Scott У белых на всё название есть.
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Latrice Я сдалась, Делл. Не могу. Ухожу. Я не хочу тебя видеть, и Энтони тоже.
Dell Scott Этот мальчик нуждается во мне. Ему нужна моя защита, потому что здесь такие парни — как обед для всех.
Latrice Как ты его защитишь, если тебя тут никогда нет?
Dell Scott Ты хочешь, чтобы я ушёл.
Latrice Потому что на тебя нельзя положиться.
Dell Scott Чего ты от меня хочешь? А?
Latrice Сейчас? Ничего. А раньше? Всего. Помощи, поддержки.
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School Guard Нужна крыша над головой, йо?
Dell Scott Нет, я в порядке.
School Guard Стоит вернуться в игру, брат. Ты мне пригодишься. Лёгкие деньги.
Dell Scott Нет, брат. Легко никогда не было.
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Philip Lacasse Где твомбли?
Dell Scott Ты про тот, что с красными, извилистыми линиями?
Philip Lacasse Да.
Dell Scott Снял. Поставил на кухне. Прямо рядом с мусоркой для переработки.
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Dell Scott [Мэгги] Я не стану колоть трубочку в этот напиток и не буду распаковывать его вещи.
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Philip Lacasse Ты знал об этом? А?
Dell Scott Прости, П. Прости, что у тебя вечеринка-сюрприз в твоём огромном особняке. Прости, что тебе дарят кучу дорогих подарков твои богатые друзья. Прости, что у тебя есть заботливый руководитель. У некоторых из нас настоящие проблемы. Я борюсь, чтобы увидеть сына.
Philip Lacasse О. Прости, Д. Одного дня с сыном недостаточно, чтобы загладить годы безразличия?
Dell Scott Следи за языком, чувак.
Philip Lacasse А кто виноват, что ты не можешь его видеть?
Dell Scott П##и в п##у. И твоё чёртово привилегированное положение тоже.
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Dell Scott Какая машина твоя?
Philip Lacasse Все эти справа.
🧡
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Philip Lacasse Я могу двигать только шеей.
Dell Scott А ротом — можешь.
Philip Lacasse Ты тоже можешь.
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Dell Scott Ты так же богат, как Джей-Зи?
Philip Lacasse Нет. Богаче.
Dell Scott Ё-моё.
Philip Lacasse Деньги не купят тебе всего.
Dell Scott [видит, как в комнату входит Мэгги] А мне кажется, что купят.
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Dell Scott Я — Делл.
Maggie Мэгги. Физиотерапевт.
Dell Scott Точнее, PYT.
[оборачивается к Филиппу]
Dell Scott Твоя жена в порядке с тем, что ты ходишь по магазинам Victoria's Secret?
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Филип Лакасс Делл, как продвигается работа над приложением Ideal?
Делл Скотт Ты уже отказался от этого.
Филип Лакасс Да, я знаю, что отказался. Но сейчас я бы определённо сказал «да».
🧡
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Dell Scott [Филипу] Вижу, ты мысленно постукиваешь ногой, чувак. Расслабься, П. Она придёт.
🧡
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🥱
Dell Scott Яблоко от яблони недалеко падает.
[Латрис недовольно смотрит]
Dell Scott Ты в этой истории — яблоня.
[Латрис улыбается]
Dell Scott .
🧡
👏
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🥱
Maggie [для Делла] Я покажу тебе, как подготовить мистера Лакаса к дню.
Philip Lacasse [для Делла] Если ты не слишком занят.
Dell Scott Нет, мы с Мэгс справимся. Покажу ей свою нежную сторону. Лучше всего это смотрится без одежды и сзади. При свечах.
🧡
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Philip Lacasse Я ничего не чувствую. Вообще ничего.
🧡
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Dell Scott Ты в бейсболе разбираешься?
Yvonne Pendleton Разбираюсь.
Dell Scott Значит, ты мой судья?
Yvonne Pendleton Арбитр.
Dell Scott Просто проверяю.
Yvonne Pendleton Да, ты именно он.
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Dell Scott На твоём лице какой-то зверь рухнул, Фил.
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Dell Scott [Лили] Просто верни моего парня к полуночи.
[Лили неловко смеётся]
Dell Scott Не позднее завтрашней полуночи.
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Applicant with the Book Даже если я не получу эту должность, я могу взять у него автограф.
Philip Lacasse Как ты собираешься взять автограф?
[Кандидат ошарашен]
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Philip Lacasse Спорим?
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Dell Scott Это приложение, которое помогает найти ближайшую травку. Ну? Называется Find My Dealer. Нет, нет, нет. Не это. Убери это, хорошо? Называется iDeal.
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