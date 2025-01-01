Dell ScottМне подпись не нужна. Моему куратоу нужна подпись. На самом деле, лучше напиши здесь свой номер — вдруг она позвонит или проверит. Тогда будет казаться, что я сделал то, что обещал. А если спросит, скажи, что пришёл очень привлекательный кандидат, но вы вроде как не искали супермодель.
Dell ScottМошенник. Мошенник-аферист. Я его никогда не видел. Если только не считать времени, что мы вместе просидели за решёткой. Мы сидели в тюрьме вместе. Круто, да? Знаешь, что он сказал, когда меня увидел, чувак? Сказал: «Добро пожаловать домой». Представляешь, сказать такое своему ребёнку? «Добро пожаловать домой».
Yvonne PendletonДа. Да, пугаешь, мистер Скотт. Но не по тем причинам, что ты думаешь. Насколько могуществен мистер Лакасс... он уязвимый человек. Так что меня пугает мысль о том, что он в неправильных руках? Да, пугает.
Dell ScottОн, похоже, не считает эти руки неправильными. Он их выбрал.
Dell ScottПрости, П. Прости, что у тебя вечеринка-сюрприз в твоём огромном особняке. Прости, что тебе дарят кучу дорогих подарков твои богатые друзья. Прости, что у тебя есть заботливый руководитель. У некоторых из нас настоящие проблемы. Я борюсь, чтобы увидеть сына.
Philip LacasseО. Прости, Д. Одного дня с сыном недостаточно, чтобы загладить годы безразличия?