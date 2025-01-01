SarahСтрах. Страх — это то, что испытывает каждый. Страх — это чувство, которое нам всем знакомо. Для меня страх, который определил мою жизнь, был... Чёрт, это отстой. «Расскажите о случае, когда вы столкнулись со страхом, испытанием или неудачей. Как это вас определило или как вы с этим справились?»
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SamСонни, это же просто мармеладные мишки. Они такие маленькие и милые. Что они смогут сделать? Привет, ребята.
SonnyСэм, ты только что съел половину их семьи. На твоём месте я бы так не рисковал!
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R.L. StineЭтот умник пишет свою собственную концовку. Но в моей книге такого не бывает.