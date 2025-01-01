[первые реплики]

Страх. Страх — это то, что испытывает каждый. Страх — это чувство, которое нам всем знакомо. Для меня страх, который определил мою жизнь, был... Чёрт, это отстой. «Расскажите о случае, когда вы столкнулись со страхом, испытанием или неудачей. Как это вас определило или как вы с этим справились?»