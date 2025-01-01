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Киноафиша Фильмы Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин Цитаты из фильма Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин

Цитаты из фильма Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин

Kathy [из трейлера; видит всадника без головы] Кто-то сегодня выиграет конкурс костюмов!
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[Р. Л. Стайн видит красный шарик — очевидная отсылка к серии "ОНО"]
R.L. Stine Я же говорил! Я первый это придумал.
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R.L. Stine О, гномы!
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[первые реплики]
Sarah Страх. Страх — это то, что испытывает каждый. Страх — это чувство, которое нам всем знакомо. Для меня страх, который определил мою жизнь, был... Чёрт, это отстой. «Расскажите о случае, когда вы столкнулись со страхом, испытанием или неудачей. Как это вас определило или как вы с этим справились?»
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Sam Сонни, это же просто мармеладные мишки. Они такие маленькие и милые. Что они смогут сделать? Привет, ребята.
Sonny Сэм, ты только что съел половину их семьи. На твоём месте я бы так не рисковал!
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R.L. Stine Этот умник пишет свою собственную концовку. Но в моей книге такого не бывает.
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R.L. Stine Ох, ведьмы! Отстаньте, ведьмы!
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R.L. Stine [Р.Л. Стайн разговаривает с гномами]
R.L. Stine Не смей! Стой! Ай! Сын б#!*а... Ах!
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R.L. Stine Ох, мои тексты тогда были такими банальными.
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R.L. Stine О нет! Неужели Зловещий Хэллоуин!
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