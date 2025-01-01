Noah Kross[в посмертном видеообращении]Бойтесь. Очень бойтесь... Потому что следующим можете быть вы... Пусть революция начнётся
Noah Kross[о лагерях смерти]Еды и воды всем просто не хватает
[последние слова]
Noah Kross[посмертный рассказ своему сыну]Когда я был моложе, я всегда с нетерпением ждал летних каникул
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Lucas WellerМам, зачем они нас так пугать?
Rachel WellerПотому что легче сеять страх, чем строить стену.
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[первые реплики]
Автоматический голос[с мобильного устройства] Вы покидаете... Покидаете... Покидаете... Прибытие. Вы вышли за пределы охраняемой зоны Новой Америки. Ваша безопасность больше не гарантируется.
[эскортный дрон разворачивается]
Ноа Кросс[диктует] Агент Ноа Кросс. Покидаю охраняемую зону А57. Прошу записать и подтвердить следующее: я осознаю опасность. Я совершаю эту поездку по собственной воле и без принуждения. Я ознакомлен со всеми процедурами Бюро человечества, включая подраздел 2355. Все входящие сообщения направляйте на мой голосовой ящик. Я заберу их... после своего безопасного возвращения. Конец связи.
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Lucas Weller[держит роботизированный глаз Адама]Выглядит так реалистично