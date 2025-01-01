Title Card После экономической катастрофы и изменения климата наступили голод, великое переселение народов и гражданская война.

Title Card Общество рухнуло. Производство продуктов питания и товаров прекратилось. Америка воздвигла вокруг себя и своих городов стены.

Title Card Правительство передало широкие полномочия одному ведомству, задачей которого было оценивать и отделять тех граждан, кого считали обузой для системы.