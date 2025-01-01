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Киноафиша Фильмы Бюро человечества Цитаты из фильма Бюро человечества

Цитаты из фильма Бюро человечества

Title Card После экономической катастрофы и изменения климата наступили голод, великое переселение народов и гражданская война.
Title Card Общество рухнуло. Производство продуктов питания и товаров прекратилось. Америка воздвигла вокруг себя и своих городов стены.
Title Card Правительство передало широкие полномочия одному ведомству, задачей которого было оценивать и отделять тех граждан, кого считали обузой для системы.
Title Card Это ведомство называлось... БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Adam Westinghouse [в бассейне] Тебе стоит зайти и поплавать.
Agent Porter [нервно у края бассейна] Эм... Нет, сэр, я-я... Боюсь, я-я утону, сэр.
Adam Westinghouse Это очень реальная возможность. Это почти забытое искусство, Портер. Главное — задержать дыхание перед тем, как нырнуть.
[ныряет под воду]
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Noah Kross Как там у тебя, чемпион?
Lucas Weller Если волосы начнут выпадать — дам знать
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Adam Westinghouse Весело, пока кто-то не лишится глаза
Adam Westinghouse Мы на неправильной стороне истории
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[последние реплики]
Agent Porter Что, чёрт возьми, происходит?
[видит, что его ведут прямо в засаду]
Agent Porter Ох
[мы видим, что в него целится двуствольное ружьё]
Agent Porter Чёрт
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Noah Kross [в посмертном видеообращении] Бойтесь. Очень бойтесь... Потому что следующим можете быть вы... Пусть революция начнётся
Noah Kross [о лагерях смерти] Еды и воды всем просто не хватает
[последние слова]
Noah Kross [посмертный рассказ своему сыну] Когда я был моложе, я всегда с нетерпением ждал летних каникул
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Lucas Weller Мам, зачем они нас так пугать?
Rachel Weller Потому что легче сеять страх, чем строить стену.
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[первые реплики]
Автоматический голос [с мобильного устройства] Вы покидаете... Покидаете... Покидаете... Прибытие. Вы вышли за пределы охраняемой зоны Новой Америки. Ваша безопасность больше не гарантируется.
[эскортный дрон разворачивается]
Ноа Кросс [диктует] Агент Ноа Кросс. Покидаю охраняемую зону А57. Прошу записать и подтвердить следующее: я осознаю опасность. Я совершаю эту поездку по собственной воле и без принуждения. Я ознакомлен со всеми процедурами Бюро человечества, включая подраздел 2355. Все входящие сообщения направляйте на мой голосовой ящик. Я заберу их... после своего безопасного возвращения. Конец связи.
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Lucas Weller [держит роботизированный глаз Адама] Выглядит так реалистично
Lucas Weller У меня волосы выпадают?
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