Наша рецензия

В недалёком будущем на мир обрушилась глобальная катастрофа. Экономический кризис вместе с глобальным потеплением вызвал разруху в сельском хозяйстве и гражданские войны. После этих событий было организовано «Бюро человечества». Представители этого агентства оценивают уровень жизни семей и, если они считаются обузой для экономики страны, их переселяют в загадочный город Новый Эдем. Что происходит в нём, никто не знает, никто оттуда не возвращается. Представитель Бюро (Николас…