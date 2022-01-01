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Бюро человечества Бюро человечества
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The Humanity Bureau Бюро человечества 2017 / Канада
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Отзывы о фильме «Бюро человечества»

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В недалёком будущем на мир обрушилась глобальная катастрофа. Экономический кризис вместе с глобальным потеплением вызвал разруху в сельском хозяйстве и  гражданские войны. После этих событий было организовано «Бюро человечества». Представители этого агентства оценивают уровень жизни семей и, если они считаются обузой для экономики страны, их переселяют в загадочный город Новый Эдем. Что происходит в нём, никто не знает, никто оттуда не возвращается. Представитель Бюро (Николас…

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