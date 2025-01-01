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Киноафиша Фильмы Ангелы с грязными лицами Цитаты из фильма Ангелы с грязными лицами

Цитаты из фильма Ангелы с грязными лицами

[повторяющиеся реплики]
Rocky Sullivan Что ты слышишь? Что ты говоришь!
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[последние слова]
Father Jerry Ну что, ребята... давайте помолимся за мальчика, который не мог бежать так быстро, как я.
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Soapy Эй! Играй честно, а то я тебе по морде дам!
Rocky Sullivan Ты мне по морде дашь? Во сне можешь, просыпайся и извинись.
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[Отец Джерри возвращает 10 000 долларов, которые Рокки отправил ему «анонимно» на строительство досугового центра]
Rocky Sullivan Допустим, деньги грязные? Никто кроме меня и тебя об этом не знает.
Father Jerry Вот именно.
Rocky Sullivan Да ну, не будь таким ангелом. Ты же хочешь построить центр, да? Ну так давай — начинай.
Father Jerry Конечно, хочу начать; но не хочу начинать на гнилом фундаменте.
Rocky Sullivan Эх, не будь лохом!
Father Jerry Ладно, Рокки, допустим, я беру эти деньги... и обманываю себя, что это средство для добра — но это не так. И никогда не будет. Внутри центра мои мальчишки будут чистыми... а снаружи их окружит та же гнилая коррупция, преступность и преступники. Да, включая тебя. Преступники со всех сторон, на которых мои мальчики будут равняться, уважать, восхищаться и подражать. Какой толк учить их честности, если вокруг они видят, что врать — выгоднее? Что бандит и гангстер пользуются таким же уважением, как успешный бизнесмен или популярный герой? Ты и Фрейзеры, и Киферсы, и все остальные гнилые политики — у тебя в кармане. Да, и у тебя в руках мои мальчишки тоже. Что бы я им ни говорил, ты... ты показываешь другой путь. Ты показываешь им, что самый легкий и быстрый путь — это рэкет или пистолет.
Rocky Sullivan Так оно и есть, да?
Father Jerry Да, так оно и есть... Пусть Бог нам поможет.
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Rocky Sullivan [Джиму Фрейзеру] Слушай, я знаю, что ты умный адвокат — очень умный — но не умничай со мной.
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Rocky Sullivan Доброе утро, господа. Отличный день для убийства.
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Father Jerry О чём думаешь, сынок?
Rocky Sullivan Ничего особенного, отец. Это меня уже лет пятнадцать мучает. Что ты сделал с теми перьевыми ручками, что украл из грузового вагона?
Father Jerry [узнаёт его] Рокки! Старый ты...
Rocky Sullivan Джерри, рад тебя видеть. Как дела? Что слышно?
Father Jerry Как дела? Что слышно? Рад тебя видеть.
Rocky Sullivan Рад тебя видеть. Пятнадцать лет. Ни капли не изменился.
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Rocky Sullivan [Соэпи] В следующий раз, когда будешь обчищать парня, следи, чтобы он не знал, где ты прячешься.
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Rocky Sullivan Нет! Я не хочу умирать! О, пожалуйста! Я не хочу умирать! О, пожалуйста! Не сжигайте меня в аду. О, отпустите меня! Пожалуйста, не убивайте меня! О, не убивайте, пожалуйста!
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William 'Rocky' Sullivan, as a boy Всегда помни: не будь лохом.
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Jerry, As a Boy [Рокки] Давай, Рокки! Прыгай!
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Mac Keefer Где Фрейзер?
Rocky Sullivan Где эта сотня тысяч?
Mac Keefer Думаешь, мы расплатимся, да?
Rocky Sullivan Конечно. Если я не получу бабки за три минуты, Фрейзер окажется по кусочкам по всему укрытию.
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🥱
Laury Ferguson Почему вы так на Rocky давите? Почему пытаетесь посадить его пожизненно? Вы не имеете права так с Rocky поступать. Я вам этого не позволю. Это не его вина, отец. Он был просто ребёнком, который ошибся и попал в исправительную школу. Из него сделали преступника. Но он не плохой, не по-настоящему плохой. Вы это знаете. И что бы с ним ни сделали, кем бы он ни стал, прав он или нет — мы оба его любим, отец.
Father Jerry Да, Laury, мы оба его любим. Я люблю его с тех пор, как нам было по шесть лет. Мы вместе работали, вместе дрались, вместе воровали. Я не обвиняю Rocky в том, кем он стал. Если бы не Божья милость — на его месте был бы я. Я готов на всё ради него, Laury. На всё на свете, чтобы помочь ему. Отдал бы жизнь, если бы это что-то изменило, но не изменит. Видишь ли, Laury, есть и другие дети, сотни таких, на улицах, в плохой среде, и я не хочу, чтобы они выросли, как Rocky. Я не могу пожертвовать ими ради Rocky. Видишь, Laury, у них тоже есть жизни. Я не могу их просто так бросить. Не могу.
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Rocky Sullivan Знаешь, Джерри, чтобы бояться, нужно иметь сердце. Кажется, у меня его нет. Мне его вырезали давно.
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James Frazier Слушай, Рокки. Я тяну все ниточки, что могу. Встречаюсь с нужными людьми. Думаю, могу выбить тебе около трёх лет.
Rocky Sullivan Ты говоришь так, будто эти три года — пустяк. Это долго. Не сахар. Ты там будешь на мягких подушках валяться.
James Frazier Я знаю, это жестко, Рокки. Но я не собираюсь сидеть сложа руки. Буду искать выход, заводить связи. Не только для себя, но и для нас обоих. Понимаешь?
Rocky Sullivan Почему я должен брать вину на себя?
James Frazier Другого выхода нет. Будь разумен. Если прижмут и меня, меня не только лишат адвокатской лицензии, но и проверят мой сейф и заберут ту сотню тысяч. Ты же не хочешь потерять эти бабки, правда?
Rocky Sullivan Ладно, Фрейзер. Это мой срок, я его отсижу. Но это мои сто тысяч, и я заберу их, как только выйду.
🧡
👏
🥺
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🥱
James Frazier [Маку] Салливен забрал меня прямо из дома. У него есть всё, что было в моём сейфе: бухгалтерские книги, квитанции, имена, адреса, банковские книжки — всё. Если его обвинят в похищении, он заговорит. И у него есть доказательства, чтобы это подтвердить. Он разнесёт этот город в клочья.
🧡
👏
🥺
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Рокки Салливан Снова вопросы задаёшь, да? Слушай, рано или поздно сунешь свой нос, и тебе что-нибудь в него воткнут.
Бим Я просто так думал.
Рокки Салливан Заткнись! Слушай, ты в этом деле ни черта не понимаешь, понял?
Бим Нет, нет. Я ничего не знаю.
Рокки Салливан Но ты знаешь, что с теми бывает, кто базарит.
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🥱
Отец Джерри Времени у нас мало. И я хочу попросить тебя об одной последней услуге.
Рокки Салливан Мало что я ещё могу сделать, парень.
Отец Джерри Можешь, Рокки. Возможно, даже больше, чем в любой другой ситуации. Если у тебя хватит мужества, а я знаю, что оно у тебя есть.
Рокки Салливан Ты имеешь в виду, просто войти туда? Это не составит труда.
Отец Джерри Я знаю, Рокки.
Рокки Салливан Это как кресло у парикмахера. И когда меня спросят "есть ли у тебя что сказать?", я отвечу: "Конечно, сделайте мне стрижку, побрейте и помассируйте, одним из этих новых электромассажёров".
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Рокки Салливан [для Соупи и банды] Молитесь, лохи.
🧡
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🥺
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🥱
Rocky Sullivan Лори Мартин? Та самая дерзкая девчонка с хвостиками? Ну привет. Что слышно? Что скажешь?
Laury Ferguson Привет.
[шлёпок по лицу]
Rocky Sullivan Эй! Постой минутку!
Laury Ferguson Я ждал пятнадцать лет, чтобы это сделать!
🧡
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🥱
Рокки Салливан [по телефону с Маком] Мак, я тебя не разбудил? Ой, прости, прости.
[Джеймсу]
Рокки Салливан Кажется, он обиделся.
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Father Jerry [Рокки] Я собираюсь использовать ваше дело с похищением Фрейзера как лом, чтобы вскрыть и обнажить этот отстойник. Я заставлю закон, какой бы он ни был, коррумпированный или нет, предъявить обвинения, возбудить дело и вывести на свет весь этот грязный беспредел.
🧡
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🥱
James Frazier [Рокки и Маку] Постойте-ка, постойте-ка, постойте-ка, господа. Нет смысла забегать слишком далеко вперёд. Не забывайте, что есть разные присяжные заседатели и разные способы с ними обращаться. Вот зачем я и нужен.
🧡
👏
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🥱
Rocky Sullivan Прощай, парень.
Father Jerry Прощай, Рокки. Пусть Бог помилует тебя.
🧡
👏
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🥱
Laury Ferguson Слушай, только потому, что теперь я вижу всё ясно, не значит, что я должен это носить. Я всё ещё помню, какие бывают такие, как Рокки.
Father Jerry Не знаю. Как-то мне кажется, что Рокки можно исправить.
🧡
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🥱
Rocky Sullivan Ты отлично справился. Очень хорошо, Фрейзер. Я горжусь тобой. Почему бы и нет? Мы же партнёры, не так ли?
James Frazier Конечно, Рокки. Конечно.
Rocky Sullivan Так же, как мы и говорили три года назад, да?
🧡
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[первые реплики]
Jerry, As a Boy Попадание в точку!
William 'Rocky' Sullivan, as a boy Здесь мёртвее некуда.
Jerry, As a Boy Ага.
🧡
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🥱
William 'Rocky' Sullivan, as a boy Привет, Джерри.
Jerry, As a Boy Привет.
William 'Rocky' Sullivan, as a boy Что слышно? Что скажешь?
🧡
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🥱
Rocky Sullivan Я возьму комнату. Сколько стоит?
Laury Ferguson Пять долларов в неделю.
Rocky Sullivan Договорились.
Laury Ferguson Предоплата.
Rocky Sullivan А, хорошо. Выпишите мне квитанцию.
Laury Ferguson Можешь на меня рассчитывать.
🧡
👏
🥺
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🥱
James Frazier Ну, ну, Рокки! Вот это сюрприз!
Rocky Sullivan Что слышно? Что говорят!
🧡
👏
🥺
🤔
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Rocky Sullivan Кто тут главный?
Soapy Я.
Rocky Sullivan Иди сюда. Собирай бабло, и быстро!
🧡
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Father Jerry Ну, раз ты спонсируешь спортзал, пойдем посмотрим его.
Rocky Sullivan Прямо сейчас?
Father Jerry Конечно. Пойдем, Рокки. Я хочу показать тебе, чем занимаюсь. Помнишь магазин старика Краусмайера?
Rocky Sullivan Да, конечно. Мы же его грабили.
Father Jerry Да.
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Rocky Sullivan Личный фол. Свободный бросок сюда.
Bim Я ничего не делал.
Rocky Sullivan Фол!
Swing Фол? А что он сделал? Ударил меня?
🧡
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Rocky Sullivan [к банде] Под душ. Прямо там. Все эти монетки по пять центов. Ты, ты, ты и ты. Прямо там.
🧡
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🥱
James Frazier Рокки?
Rocky Sullivan Да, Рокки. Я ещё не мёртв. Дай мне эти ключи. Пошли.
🧡
👏
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Mac Keefer Я займусь этим делом лично. Немедленно вызови Блэки сюда.
James Frazier Слушай, Мак. Мне всё равно, как ты с Салливаном разберёшься. Но с этим священником должно выглядеть как несчастный случай.
Mac Keefer Оставь это мне.
🧡
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Father Jerry Рокки? Рокки?
Rocky Sullivan Что ты здесь делаешь? А ну, проваливай! Иди отсюда!
Father Jerry Я иду, Рокки.
Rocky Sullivan Что с тобой не так? Хочешь, чтоб тебе в череп влепили? Убирайся отсюда! Я думал, ты умнее, чем совать свою морду в такое место.
Father Jerry Я не мог просто стоять и смотреть, как тебя расстреливают, Рокки. Они тебя прикрыли со всех сторон. Твой единственный шанс — сдаться. Ты кончен, Рокки. Всё.
Rocky Sullivan Да, так и было, пока ты не вмешался.
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Father Jerry Рокки Салливану, сейчас на смертной казни: «Умри трусом, Рокки.»
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Policeman Ладно, дайте ему слезоточивый газ.
🧡
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