Laury Ferguson Почему вы так на Rocky давите? Почему пытаетесь посадить его пожизненно? Вы не имеете права так с Rocky поступать. Я вам этого не позволю. Это не его вина, отец. Он был просто ребёнком, который ошибся и попал в исправительную школу. Из него сделали преступника. Но он не плохой, не по-настоящему плохой. Вы это знаете. И что бы с ним ни сделали, кем бы он ни стал, прав он или нет — мы оба его любим, отец.

Father Jerry Да, Laury, мы оба его любим. Я люблю его с тех пор, как нам было по шесть лет. Мы вместе работали, вместе дрались, вместе воровали. Я не обвиняю Rocky в том, кем он стал. Если бы не Божья милость — на его месте был бы я. Я готов на всё ради него, Laury. На всё на свете, чтобы помочь ему. Отдал бы жизнь, если бы это что-то изменило, но не изменит. Видишь ли, Laury, есть и другие дети, сотни таких, на улицах, в плохой среде, и я не хочу, чтобы они выросли, как Rocky. Я не могу пожертвовать ими ради Rocky. Видишь, Laury, у них тоже есть жизни. Я не могу их просто так бросить. Не могу.