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Ангелы с грязными лицами Ангелы с грязными лицами
Киноафиша Фильмы Ангелы с грязными лицами Ангелы с грязными лицами, 1938: актеры и роли
Angels with Dirty Faces Ангелы с грязными лицами 1938 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Ангелы с грязными лицами, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кертиц Майкл Кертиц Michael Curtiz
В ролях
Джеймс Кэгни Джеймс Кэгни James Cagney Пэт О’Брайен Pat O'Brien Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Энн Шеридан Ann Sheridan Джордж Бэнкрофт George Bancroft
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На краю
На краю
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