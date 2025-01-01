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Киноафиша Фильмы Сука Цитаты из фильма Сука

Цитаты из фильма Сука

Lucienne Pelletier dite Lulu Мужики — такая зануда! Всегда одно и то же.
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Maurice Legrand Иллюзия любви может пережить вид убогой комнаты, но рано или поздно наступает пробуждение.
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Lucienne Pelletier dite Lulu Я живу неподалёку.
Maurice Legrand Провожу вас до двери?
Lucienne Pelletier dite Lulu Нет, лучше попрощаюсь здесь. Я живу с семьёй, и если соседи увидят меня с мужчиной...
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Maurice Legrand Половина первого. Я сказал Адель, что вернусь к полуночи.
Lucienne Pelletier dite Lulu Как быстро летит время! И мы даже ничего не сделали, дорогая.
Maurice Legrand Когда я думаю, что мы ни разу не провели ночь вместе. Я бы хотел провести с тобой всю ночь, чувствовать твое теплое, мягкое тело рядом с моим всю ночь напролет.
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Hector Langelard - un critique d'art Именно критики делают карьеру художника.
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Yvonne Ты любишь своего маляра?
Lucienne Pelletier dite Lulu С Морисом, признаюсь, мне это не противно. Но для меня ничего особенного. Я лежу и думаю о Деде.
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André Jauguin dit Dédé Советую тебе, дружище: учи их правильно с самого начала. И для этого нужно знать, что делаешь. Особенно учитывая, что твоя дама — не вчерашняя курочка. Не позволяй ей одурачить тебя своими бриллиантами и водителем.
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Maurice Legrand Свобода! Лулу, жизнь прекрасна!
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André Jauguin dit Dédé Думаешь, слёзами тут что-то добьёшься? Я тебе такое устрою, что ты ещё поплачешь.
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Maurice Legrand Ты лижешь руку, которая кормит тебя, *и* руку, которая бьёт тебя!
Lucienne Pelletier dite Lulu Если бы ты знала, как ты меня достаёшь, не тратила бы зря дыхание.
Maurice Legrand Так твой сутенёр тебя бьёт? Он прав: иначе с тобой не обращаться.
Lucienne Pelletier dite Lulu Возможно, так, но я его люблю.
Maurice Legrand Ты любишь его?
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Le juge d'instruction Desrumaux Знаете, мистер Легран, такие связи в нашем возрасте опасны и обычно плохо кончаются. Лучше просто тихо сидеть дома.
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André Jauguin dit Dédé Я провернул пару фокусов, как все дети из приличных семей. Такое бывает в самых лучших кругах. Да, я брал деньги у женщин, но они сами хотели, чтобы я их взял. А ты что бы сделал?
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Le juge d'instruction Desrumaux Как насчёт этого дела с торговлей белыми рабами?
André Jauguin dit Dédé Торговля белыми рабами? О-не-не-не-не! Я давал советы молодым девушкам, которые хотели путешествовать и расширять кругозор. Именно так — расширять кругозор. Лучше, чем быть доярками или работать на заводе.
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Officemate Ты и Джозефина Бейкер — не смеши меня! Это всё равно что сказать, что ты встретил старого Леграна с какой-то симпатичной девчонкой!
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Lucienne Pelletier dite Lulu Вчера он сказал, что если бы у него были деньги, он бы меня нарядил, и я бы выглядела совсем неплохо.
Maurice Legrand Ты и так хорошо выглядишь.
Lucienne Pelletier dite Lulu Он такой талантливый. Отлично пародирует Мориса Шевалье. Но у него нет связей, так что я должна ему помогать.
Maurice Legrand Ты помогаешь ему?
Lucienne Pelletier dite Lulu Да, мы вместе уже три года. Это почти как брак, да?
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Adèle Legrand Мой первый муж никогда бы не стал тратить время на всякую живопись!
Maurice Legrand Ах да. Сержант.
Adèle Legrand Вот именно. Сержант! Настоящий мужик! Герой! Смелый человек, который отдал жизнь в 1914-м за таких, как ты, лентяев!
Maurice Legrand Это не моя вина.
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André Jauguin dit Dédé Он Лулу классно подводит. Эта тупая тёлка говорила, что бросит его ради меня — сутенёра! Я ей всё разложил по полочкам. Сказал, что буду видеть её чаще, раз он женат. И могу выводить её в свет, если она будет прилично одета. Как я буду с девчонкой в дешёвых капронках и шляпе из ларька ходить? Не я!
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Lucienne Pelletier dite Lulu Это не отвратительно, как с тем старым Маршалем. Он был похотливым типом.
Yvonne А почему ты с Маршалем-то?
Lucienne Pelletier dite Lulu Пришлось, когда у Деде не было ни гроша. Ну как тебе мое местечко? Что бы ты сделала на моем месте?
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L'adjudant Alexis Godard В сентябре 1914-го меня объявили погибшим в бою. Но я был военнопленным в Германии под именем умершего товарища. Я взял его удостоверение.
[смеётся]
L'adjudant Alexis Godard Я поменял своё на его. Чтобы уйти от жены, а не от армии.
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Lucienne Pelletier dite Lulu И ты могла бы сама рисовать. Умна, как старый Легран. Даже умнее. Я бы смешивал тебе краски и мыл кисти. Было бы здорово.
André Jauguin dit Dédé Заткнись, ну.
[шлёпает Лулу]
André Jauguin dit Dédé Ты можешь быть настоящей болью, когда начинаешь.
[шлёпает Лулу]
Lucienne Pelletier dite Lulu Ладно, дорогая. Больше не скажу, если тебя это бесит. Поцелуй меня.
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Lucienne Pelletier dite Lulu Ты меня тошнишь!
Maurice Legrand Ты думаешь, мне это понравилось? Если бы не твои деньги, я бы с тобой уже давно порвал. Мсье хочет настоящей любви! Чтобы его любили просто так! Вот смех да и только!
Lucienne Pelletier dite Lulu Ты — т#л#в#! Ты не женщина. Ты — с#к#!
Maurice Legrand Говори, говори.
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