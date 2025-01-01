Lucienne Pelletier dite LuluКак быстро летит время! И мы даже ничего не сделали, дорогая.
Maurice LegrandКогда я думаю, что мы ни разу не провели ночь вместе. Я бы хотел провести с тобой всю ночь, чувствовать твое теплое, мягкое тело рядом с моим всю ночь напролет.
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Hector Langelard - un critique d'artИменно критики делают карьеру художника.
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YvonneТы любишь своего маляра?
Lucienne Pelletier dite LuluС Морисом, признаюсь, мне это не противно. Но для меня ничего особенного. Я лежу и думаю о Деде.
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André Jauguin dit DédéСоветую тебе, дружище: учи их правильно с самого начала. И для этого нужно знать, что делаешь. Особенно учитывая, что твоя дама — не вчерашняя курочка. Не позволяй ей одурачить тебя своими бриллиантами и водителем.
Le juge d'instruction DesrumauxЗнаете, мистер Легран, такие связи в нашем возрасте опасны и обычно плохо кончаются. Лучше просто тихо сидеть дома.
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André Jauguin dit DédéЯ провернул пару фокусов, как все дети из приличных семей. Такое бывает в самых лучших кругах. Да, я брал деньги у женщин, но они сами хотели, чтобы я их взял. А ты что бы сделал?
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Le juge d'instruction DesrumauxКак насчёт этого дела с торговлей белыми рабами?
André Jauguin dit DédéТорговля белыми рабами? О-не-не-не-не! Я давал советы молодым девушкам, которые хотели путешествовать и расширять кругозор. Именно так — расширять кругозор. Лучше, чем быть доярками или работать на заводе.
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OfficemateТы и Джозефина Бейкер — не смеши меня! Это всё равно что сказать, что ты встретил старого Леграна с какой-то симпатичной девчонкой!
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Lucienne Pelletier dite LuluВчера он сказал, что если бы у него были деньги, он бы меня нарядил, и я бы выглядела совсем неплохо.
André Jauguin dit DédéОн Лулу классно подводит. Эта тупая тёлка говорила, что бросит его ради меня — сутенёра! Я ей всё разложил по полочкам. Сказал, что буду видеть её чаще, раз он женат. И могу выводить её в свет, если она будет прилично одета. Как я буду с девчонкой в дешёвых капронках и шляпе из ларька ходить? Не я!
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Lucienne Pelletier dite LuluЭто не отвратительно, как с тем старым Маршалем. Он был похотливым типом.
YvonneА почему ты с Маршалем-то?
Lucienne Pelletier dite LuluПришлось, когда у Деде не было ни гроша. Ну как тебе мое местечко? Что бы ты сделала на моем месте?
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L'adjudant Alexis GodardВ сентябре 1914-го меня объявили погибшим в бою. Но я был военнопленным в Германии под именем умершего товарища. Я взял его удостоверение.
[смеётся]
L'adjudant Alexis GodardЯ поменял своё на его. Чтобы уйти от жены, а не от армии.
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Lucienne Pelletier dite LuluИ ты могла бы сама рисовать. Умна, как старый Легран. Даже умнее. Я бы смешивал тебе краски и мыл кисти. Было бы здорово.
André Jauguin dit DédéЗаткнись, ну.
[шлёпает Лулу]
André Jauguin dit DédéТы можешь быть настоящей болью, когда начинаешь.
[шлёпает Лулу]
Lucienne Pelletier dite LuluЛадно, дорогая. Больше не скажу, если тебя это бесит. Поцелуй меня.
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Lucienne Pelletier dite LuluТы меня тошнишь!
Maurice LegrandТы думаешь, мне это понравилось? Если бы не твои деньги, я бы с тобой уже давно порвал. Мсье хочет настоящей любви! Чтобы его любили просто так! Вот смех да и только!
Lucienne Pelletier dite LuluТы — т#л#в#! Ты не женщина. Ты — с#к#!