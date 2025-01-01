Lucienne Pelletier dite Lulu Вчера он сказал, что если бы у него были деньги, он бы меня нарядил, и я бы выглядела совсем неплохо.

Maurice Legrand Ты и так хорошо выглядишь.

Lucienne Pelletier dite Lulu Он такой талантливый. Отлично пародирует Мориса Шевалье. Но у него нет связей, так что я должна ему помогать.

Maurice Legrand Ты помогаешь ему?