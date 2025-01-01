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Киноафиша Фильмы 20 миллионов миль от Земли Цитаты из фильма 20 миллионов миль от Земли

Цитаты из фильма 20 миллионов миль от Земли

[последние слова]
Dr. Judson Uhl Почему человеку всегда, всегда так дорого даётся переход из настоящего в будущее?
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Dr. Judson Uhl Лучше скажи им, что мы торопимся, и чтобы свернули всю бюрократию и убрали в ящик, пока это не закончится!
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Mondello Он водит грузовик с домом, который за ним как коза таскается.
Maj. Gen. A.D. McIntosh Прицеп?
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[начало повествования]
Narrator Великие научные открытия зачастую внезапно становятся свершившимся фактом, прежде чем большинство из нас успевает даже смутно осознать их. Потрясающе неожиданным, например, был ослепительный всплеск, ознаменовавший атомную эру. Не менее неожиданным стал следующий гигантский шаг, когда человек вышел из своей орбиты и устремился на расстояние более двадцати миллионов миль от Земли.
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Dr. Judson Uhl Во сне я видел кошмары, но подобного ужаса мне не доводилось видеть.
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Marisa Leonardo Застала меня врасплох. Весь день варю это существо на огне.
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[о плане поймать инопланетное существо огромной сетью]
Полковник Роберт Калдер Док, это как парашют. Он должен сработать с первой попытки!
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Maj. Gen. A.D. McIntosh То, что я скажу, покажется вам невероятным — но это правда. Полковник Калдер только что вернулся с экспедиции на Венеру.
Contino На Венецию?
[Поворачивается к Чарре]
Contino Возможно, вы имеете в виду Венецию?
Col. Robert Calder [Нетерпеливо] На Венеру! Планету Венеру!
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Contino Увлекательно. Ужасно, но увлекательно.
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Col. Robert Calder Вытащи оттуда этого слона!
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Col. Robert Calder [Впервые увидев Ймира] Невероятно! Существо нужно взять живым!
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Dr. Leonardo [когда Имиир приходит в сознание] Мизереа кордия!
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[первые реплики]
Мондэлло Пепе! Ты хочешь, чтобы рыбы уплыли? Давай! Тяни сеть сюда.
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Marisa Leonardo [Говорит о Ймире] Думаю, я испугала его так же сильно, как оно меня.
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Maj. Gen. A.D. McIntosh Некоторые из вас, возможно, слышали историю о чудовище, которое теперь содержится здесь, в римском зоопарке. Это существо с Венеры. Оно представляет собой важный объект научного изучения, если человечество хочет выжить в атмосфере Венеры, ядовитой для людей.
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Marisa Leonardo Полковник?
Col. Robert Calder Да?
Marisa Leonardo Не хочу вмешиваться в твои драгоценные личные мысли, но мне нужно перевязать тебе руку.
Col. Robert Calder О.
Marisa Leonardo Ты переживаешь из-за того, что произошло сегодня. Из-за того, где сейчас существо, да?
Col. Robert Calder Мы его найдём. Мы обязаны.
Marisa Leonardo Пожалуй, я был довольно эгоистичной и невнимательной. У тебя на уме много чего.
Col. Robert Calder Если это извинение, то оно немного не в ту сторону. Ты просто пыталась помочь. А я только рычал на тебя. Надеюсь, когда всё закончится, ты позволишь мне загладить свою вину — за столиком на двоих в тёмном кафе.
Marisa Leonardo Со свечой на столе?
Col. Robert Calder И с бутылкой вина.
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Maj. Gen. A.D. McIntosh [Пепе] Мне нужно встретиться с человеком по поводу лошади... и полумиллиона лир.
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