Marisa Leonardo
Полковник?
Col. Robert Calder
Да?
Marisa Leonardo
Не хочу вмешиваться в твои драгоценные личные мысли, но мне нужно перевязать тебе руку.
Col. Robert Calder
О.
Marisa Leonardo
Ты переживаешь из-за того, что произошло сегодня. Из-за того, где сейчас существо, да?
Col. Robert Calder
Мы его найдём. Мы обязаны.
Marisa Leonardo
Пожалуй, я был довольно эгоистичной и невнимательной. У тебя на уме много чего.
Col. Robert Calder
Если это извинение, то оно немного не в ту сторону. Ты просто пыталась помочь. А я только рычал на тебя. Надеюсь, когда всё закончится, ты позволишь мне загладить свою вину — за столиком на двоих в тёмном кафе.
Marisa Leonardo
Со свечой на столе?
Col. Robert Calder
И с бутылкой вина.