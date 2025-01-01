Marisa Leonardo Полковник?

Col. Robert Calder Да?

Marisa Leonardo Не хочу вмешиваться в твои драгоценные личные мысли, но мне нужно перевязать тебе руку.

Col. Robert Calder О.

Marisa Leonardo Ты переживаешь из-за того, что произошло сегодня. Из-за того, где сейчас существо, да?

Col. Robert Calder Мы его найдём. Мы обязаны.

Marisa Leonardo Пожалуй, я был довольно эгоистичной и невнимательной. У тебя на уме много чего.

Col. Robert Calder Если это извинение, то оно немного не в ту сторону. Ты просто пыталась помочь. А я только рычал на тебя. Надеюсь, когда всё закончится, ты позволишь мне загладить свою вину — за столиком на двоих в тёмном кафе.

Marisa Leonardo Со свечой на столе?