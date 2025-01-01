Kaiser Franz Joseph Сегодня меня обручают.

Sissi Как можно обручиться с тем, кого не любишь?

Kaiser Franz Joseph В нашем кругу это не редкость. Ради национальных интересов, ради династии, ради -

[поворачивается и смотрит на Сисси]

Kaiser Franz Joseph Она должна выглядеть вот так. Иметь такие глаза. Такой рот. Такие волосы. Она должна быть красива, как Мисс.

Sissi Но разве твоя невеста некрасива?