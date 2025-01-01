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Киноафиша Фильмы Сисси – молодая императрица Цитаты из фильма Сисси – молодая императрица

Цитаты из фильма Сисси – молодая императрица

Duke Max in Bavaria Всегда помни, дитя моё, если когда-нибудь будешь тревожиться или расстроена, иди через лес с открытыми глазами. И в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом создании и каждом цветке Всемогущий Бог явит Себя тебе, даруя утешение и силу.
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Kaiser Franz Joseph Я не знаю, значит ли быть моей женой счастье. Правда, я император Австрии, глава могущественной страны, но опасность подстерегает повсюду. Повстанцы в Милане, волнения в Венгрии. Я очень серьёзно отношусь к своим обязанностям, Сисси. У меня не будет много времени для жены. Тем не менее, Сисси, я был бы счастлив иметь рядом с собой такую женщину, как ты. Ты не помнишь, что я говорил тебе сегодня? До того, как узнал, кто ты? Она должна выглядеть именно так. Должна иметь такие глаза. Такой рот.
Sissi Пожалуйста, не говори ни слова, а то я забуду манеры и убежду.
Kaiser Franz Joseph Но, Сисси.
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Kaiser Franz Joseph Что? Мисс даже с цимбалом пришла?
Sissi Да. Папа даже взял её с собой в Египет, на пирамиду Хеопса.
Kaiser Franz Joseph Папили был в Египте?
Sissi Вдруг что-то внутри заставляет его встать и пойти. Думаю, я однажды тоже стану таким.
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Sissi Знаешь ли ты, как я счастлива иметь такого отца, как ты?
Duke Max in Bavaria Как я счастлив, что ты есть у меня, словами не передать.
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Sissi Я отказываюсь меняться и жить иначе, чем сейчас! Я хочу быть свободной, без оков.
Archduchess Sophie Что это за язык такой?
Sissi Тот язык, которому меня учил отец, для которого свобода и истина превыше всего.
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Archduchess Sophie [Сисси] Я слышала, ты несколько часов в день катаешься. Я не против верховой езды — она полезна для фигуры.
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Sissi Если в жизни тебя что-то тревожит или огорчает, иди через лес с открытыми глазами. И в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом цветке и в каждом создании всемогущий Бог откроется тебе и даст утешение и силу.
Kaiser Franz Joseph Мисс где-то это прочитала?
Sissi Нет, это совет моего Папили.
Kaiser Franz Joseph Ах, Папили. Должно быть, он замечательный человек, этот Папили.
Sissi Действительно, так и есть.
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Kaiser Franz Joseph Сегодня меня обручают.
Sissi Как можно обручиться с тем, кого не любишь?
Kaiser Franz Joseph В нашем кругу это не редкость. Ради национальных интересов, ради династии, ради -
[поворачивается и смотрит на Сисси]
Kaiser Franz Joseph Она должна выглядеть вот так. Иметь такие глаза. Такой рот. Такие волосы. Она должна быть красива, как Мисс.
Sissi Но разве твоя невеста некрасива?
Kaiser Franz Joseph Нет, она очень красива. Но Мисс — гораздо красивее. Думаю, у Мисс и сердце побольше.
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Sissi Я не спала. Просто мечтала.
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Duke Max in Bavaria Где же Сисси?
Duchess Ludovika in Bayern Она ушла на прогулку.
Duke Max in Bavaria А Нене?
Duchess Ludovika in Bayern Нене никогда не ест белые колбаски.
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Пьяный друг герцога Макса [поёт] Эта печень — не от щуки, Она от носорога, Насладись вином, И спасибо отцу невесты
Пьяный друг герцога Макса Пьяный друг герцога Макса, Пьяный хор: Насладись вином, И спасибо отцу невесты
Герцог Макс в Баварии Эта печень — не от щуки, Эта печень — от оленя, Я устал от вина, Хочу лучше кружку пенного пива
Герцог Макс в Баварии Герцог Макс в Баварии, Пьяный друг герцога Макса, Пьяный хор: Я устал от вина, Хочу лучше кружку пенного пива
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