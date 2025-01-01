Duke Max in BavariaВсегда помни, дитя моё, если когда-нибудь будешь тревожиться или расстроена, иди через лес с открытыми глазами. И в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом создании и каждом цветке Всемогущий Бог явит Себя тебе, даруя утешение и силу.
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Kaiser Franz JosephЯ не знаю, значит ли быть моей женой счастье. Правда, я император Австрии, глава могущественной страны, но опасность подстерегает повсюду. Повстанцы в Милане, волнения в Венгрии. Я очень серьёзно отношусь к своим обязанностям, Сисси. У меня не будет много времени для жены. Тем не менее, Сисси, я был бы счастлив иметь рядом с собой такую женщину, как ты. Ты не помнишь, что я говорил тебе сегодня? До того, как узнал, кто ты? Она должна выглядеть именно так. Должна иметь такие глаза. Такой рот.
SissiПожалуйста, не говори ни слова, а то я забуду манеры и убежду.
Kaiser Franz JosephНо, Сисси.
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Kaiser Franz JosephЧто? Мисс даже с цимбалом пришла?
SissiДа. Папа даже взял её с собой в Египет, на пирамиду Хеопса.
Kaiser Franz JosephПапили был в Египте?
SissiВдруг что-то внутри заставляет его встать и пойти. Думаю, я однажды тоже стану таким.
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SissiЗнаешь ли ты, как я счастлива иметь такого отца, как ты?
Duke Max in BavariaКак я счастлив, что ты есть у меня, словами не передать.
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SissiЯ отказываюсь меняться и жить иначе, чем сейчас! Я хочу быть свободной, без оков.
Archduchess SophieЧто это за язык такой?
SissiТот язык, которому меня учил отец, для которого свобода и истина превыше всего.
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Archduchess Sophie[Сисси]Я слышала, ты несколько часов в день катаешься. Я не против верховой езды — она полезна для фигуры.
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SissiЕсли в жизни тебя что-то тревожит или огорчает, иди через лес с открытыми глазами. И в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом цветке и в каждом создании всемогущий Бог откроется тебе и даст утешение и силу.