Рожденные свободными, 2016

Фильм — расследование, погружающее нас в одну из самых секретных, жестоких и коррумпированных сфер бизнеса — международную торговлю морскими млекопитающими для индустрии развлечений. Торговлю, в которой одну из ключевых ролей играет Россия. История 18 полярных китов — белух, отловленных для продажи в океанариумы США и оказавшихся запертыми на долгие годы на черноморской биостанции, помогла раскрыть то, о чем обычно не говорят. Что на самом деле скрывается за яркими и веселыми шоу дельфинов, белух, косаток или моржей? Откуда берутся животные и сколько их выживает в результате этого искусственного отбора? Как торговцы живым товаром и устроители шоу манипулируют сознанием зрителей, чтобы скрыть правду?

Мы впервые увидим всю цепочку – от подводных съемок этих красивых разумных существ в их естественной среде обитания до тщательно скрываемых от посторонних глаз отловов и транспортировочных ванн, передержек, где животным ломают психику, приучая к неволе, и закулисья дельфинариев. Фильм снимался на протяжении трех лет в России, Китае и США.