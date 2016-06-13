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Рожденные свободными
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Born to be Free

Рожденные свободными, 2016

2016 / Великобритания / Россия
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Фильм — расследование, погружающее нас в одну из самых секретных, жестоких и коррумпированных сфер бизнеса — международную торговлю морскими млекопитающими для индустрии развлечений. Торговлю, в которой одну из ключевых ролей играет Россия. История 18 полярных китов — белух, отловленных для продажи в океанариумы США и оказавшихся запертыми на долгие годы на черноморской биостанции, помогла раскрыть то, о чем обычно не говорят. Что на самом деле скрывается за яркими и веселыми шоу дельфинов, белух, косаток или моржей? Откуда берутся животные и сколько их выживает в результате этого искусственного отбора? Как торговцы живым товаром и устроители шоу манипулируют сознанием зрителей, чтобы скрыть правду?

Мы впервые увидим всю цепочку – от подводных съемок этих красивых разумных существ в их естественной среде обитания до тщательно скрываемых от посторонних глаз отловов и транспортировочных ванн, передержек, где животным ломают психику, приучая к неволе, и  закулисья дельфинариев. Фильм снимался на протяжении трех лет в России, Китае и США.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 марта 2017
Премьера в мире 13 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Гаянэ Петросян
В ролях
Гаянэ Петросян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рожденные свободными 3 постера
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13 февраля 2017 13:35
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