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Эрос + убийство
Цитаты из фильма Эрос + убийство
Цитаты из фильма Эрос + убийство
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Цитаты
Вступительный текст
Опьянённый счастьем упадка, этот фильм — диалог между тобой и мной, двусмысленными участниками эротики и революций Сакае Осуги и Ноэ Ито, чьи жизни были посвящены красоте хаоса.
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