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Цитаты из фильма Профессионал

Boris Volkov [говорит по-русски] Кто ты такой, а? Кто ты такой?
Pavel Кажется, он говорит по-русски.
Boris Volkov На небе все будут говорить по-русски, да?
Lucas Hill И в аду тоже.
Boris Volkov [смеётся от души]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucas Hill Моя жена и я — старые знакомые. И иногда с таким знакомым учишься прищуриваться, чтобы не видеть того, что, возможно, лучше бы и не видеть.
Katya Это только она так делает — не видеть? Или ты тоже?
Lucas Hill Прищуриваясь, никогда не знаешь, чего именно можно не заметить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Pyotr [видео на его компьютере] Лукас, это Пётр. Ты готов разбогатеть? Лучше бы да. Есть одна маленькая вещь, о которой мне нужно тебе сказать. Или, может, не такая уж и маленькая. На самом деле довольно большая. Так что поторопись, пожалуйста. Петербург без тебя не тот. До свидания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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