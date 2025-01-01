Lucas HillМоя жена и я — старые знакомые. И иногда с таким знакомым учишься прищуриваться, чтобы не видеть того, что, возможно, лучше бы и не видеть.
KatyaЭто только она так делает — не видеть? Или ты тоже?
Lucas HillПрищуриваясь, никогда не знаешь, чего именно можно не заметить.
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[первые реплики]
Pyotr[видео на его компьютере]Лукас, это Пётр. Ты готов разбогатеть? Лучше бы да. Есть одна маленькая вещь, о которой мне нужно тебе сказать. Или, может, не такая уж и маленькая. На самом деле довольно большая. Так что поторопись, пожалуйста. Петербург без тебя не тот. До свидания.