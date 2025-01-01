[первые реплики]

Pyotr [видео на его компьютере] Лукас, это Пётр. Ты готов разбогатеть? Лучше бы да. Есть одна маленькая вещь, о которой мне нужно тебе сказать. Или, может, не такая уж и маленькая. На самом деле довольно большая. Так что поторопись, пожалуйста. Петербург без тебя не тот. До свидания.