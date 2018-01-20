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Все только начинается Все только начинается
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Just Getting Started Все только начинается 2017 / США
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Все только начинается»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Дюк (Морган Фриман) работает управляющим на вилле Капри. Это шикарный дом для престарелых с гольфом, танцами и прочими удовольствиями. Сам Дюк наслаждается вниманием женщин и полным комплектом развлечений. Но на самом деле он уже давно скрывается от мафии. Однажды под рождество преступники всё-таки находят Дюка и пытаются его устранить. И этим беды пожилого ловеласа не заканчиваются. Ровно в это же время на вилле Капри появляется новый постоялец (Томми Ли Джонс) — более мужественный,…

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fqrf 20 января 2018, 11:33
Оценка
Фильм полная какашка. Как такие фильмы пускают в прокат. Надеюсь кому то мой отзыв будет полезный, чтобы не тратить своё время на это ...
20 января 2018, 11:33 Ответить
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