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Дюк (Морган Фриман) работает управляющим на вилле Капри. Это шикарный дом для престарелых с гольфом, танцами и прочими удовольствиями. Сам Дюк наслаждается вниманием женщин и полным комплектом развлечений. Но на самом деле он уже давно скрывается от мафии. Однажды под рождество преступники всё-таки находят Дюка и пытаются его устранить. И этим беды пожилого ловеласа не заканчиваются. Ровно в это же время на вилле Капри появляется новый постоялец (Томми Ли Джонс) — более мужественный,…