Mac Digby
[видит, что Грег — Памперсные Руки] Да ну! Это он!
[к толпе]
Mac Digby
Дамы и господа, у нас в руках знаменитость! Мой рекордный искушение испортил никто иной, как Памперсные Руки!
[смеётся, хватает Грега Хеффли за руку]
Announcer
Это невероятно! У нас на сцене настоящий Памперсные Руки!
[Толпа на выставке ахнула, взволнована]
Mac Digby
А у Памперсных Рук есть настоящее имя: Грег Хеффли!
[поворачивается к Грегу]
Mac Digby
Молодец, Грег!
[смеётся]
Mac Digby
Памперсные Руки: Грег Хеффли!
Crowd
[присоединяется к Маку, скандируя] Памперсные Руки: Грег Хеффли!
[Миссис Хеффли рассержена на сына, хватает Грега за руки и уходит]
Mac Digby
Вот так Памперсные Руки делают дело!
Announcer
Верно, ребята! Аплодируем Памперсным Рукам!