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Киноафиша Фильмы Дневник слабака 4 Цитаты из фильма Дневник слабака 4

Цитаты из фильма Дневник слабака 4

Manny Heffley Я пишу смс.
Susan Heffley О, нет. Ни одного гаджета в этой поездке.
Greg Что ты имеешь в виду?
Susan Heffley Это поездка без техники. Ни телефонов, ни планшетов, ни интернета.
Rodrick Heffley Что?
Susan Heffley Только семейное время. Единственное соединение, которое будет — это между нами. Все, сдавайте свои устройства.
Greg Вы нас подставили!
Greg Это совсем не круто.
Greg В школе у детей экранного времени гораздо больше, чем у меня!
Rodrick Heffley Я не отдам свой телефон.
Greg Да! Если он не сдаст свой телефон, я не сдам свой.
Rodrick Heffley Если он не сдаётся, я тоже не сдаюсь. Кто ты такой, чтобы нам приказывать?
Greg Ты хочешь, чтобы я читал? Я же читаю смски! В чём разница?
🧡
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🥺
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Susan Heffley Грег Хеффли! Ты наказан пожизненно!
🧡
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🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Greg Ты что, шутишь?
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🥺
🤔
🥱
Greg Без гаджетов делать вообще нечего.
Susan Heffley Посмотри вокруг. Почитай книгу.
Greg Почитать книгу? Это же летние каникулы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Greg Нам правда надо идти к Корни? Это место для малышей.
Rodrick Heffley Тогда ты как раз в своей тарелке, Грегги.
Susan Heffley Это не место для малышей, это семейный ресторан. Верно, Фрэнк?
Frank Heffley Верно. И там шведский стол — ешь, сколько влезет.
Rowley Спасибо, что пригласили, мистер и миссис Хеффли. Слышал, там шариковый бассейн просто огромный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mac Digby [видит, что Грег — Памперсные Руки] Да ну! Это он!
[к толпе]
Mac Digby Дамы и господа, у нас в руках знаменитость! Мой рекордный искушение испортил никто иной, как Памперсные Руки!
[смеётся, хватает Грега Хеффли за руку]
Announcer Это невероятно! У нас на сцене настоящий Памперсные Руки!
[Толпа на выставке ахнула, взволнована]
Mac Digby А у Памперсных Рук есть настоящее имя: Грег Хеффли!
[поворачивается к Грегу]
Mac Digby Молодец, Грег!
[смеётся]
Mac Digby Памперсные Руки: Грег Хеффли!
Crowd [присоединяется к Маку, скандируя] Памперсные Руки: Грег Хеффли!
[Миссис Хеффли рассержена на сына, хватает Грега за руки и уходит]
Mac Digby Вот так Памперсные Руки делают дело!
Announcer Верно, ребята! Аплодируем Памперсным Рукам!
🧡
👏
🥺
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Greg Ты опозорила меня перед всеми, мам. Теперь меня будут звать «Памперсные Ручки» вечно! Это со временем забудется.
Susan Heffley А знаешь, что не забудется? Твоя ложь мне. Я просто хотела, чтобы у нас была хорошая семейная поездка, чтобы мы все провели время вместе. Но тебе это всё равно.
Greg Ну а тебе плевать на то, что я люблю! Если бы нет, мне не пришлось бы тайком улизнуть, чтобы сюда добраться!
Susan Heffley Я сдаюсь. Бери мой телефон. Играй в игры. Развлекайся. Я больше не буду спорить.
🧡
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🤔
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