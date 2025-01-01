[первые реплики]

Greg Нам правда надо идти к Корни? Это место для малышей.

Rodrick Heffley Тогда ты как раз в своей тарелке, Грегги.

Susan Heffley Это не место для малышей, это семейный ресторан. Верно, Фрэнк?

Frank Heffley Верно. И там шведский стол — ешь, сколько влезет.